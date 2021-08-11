婦抱幼嬰困停車場繳了1780元才脫身　痛批pay.taipei智慧支付擾民

▲東湖國小停車場。（圖／翻攝自Google maps）

記者袁茵／台北報導

台北市政府停管處近年在自營公有停車場推出智慧化服務，方便民眾進出，但11日卻有一名婦人爆料，使用了北市推出的pay.taipei智慧繳費平台，結果反被困在停車場內，最後繳了雙倍費用才離開。對此，台北市停管處指出，該婦人並未完成信用卡線上繳費，後續會再了解和精進系統。

有一名婦人提及，自己於東湖國小停車場停2天取車，透過pay.taipei智慧繳費平台線上繳交890元停車費，結果卻無法開出閘門，詢問停車場管理室得知沒繳費記錄，當天她還帶著一個不到1歲的嬰孩，在大熱天找超商領錢，最終再繳交現金才放行，質疑繳了共1780元才離開停車場；且後來打給1999後得知要確認才能退款，錢莫名其妙被扣，根本是擾民。

對此，北市停管處長李昆振回應，該民眾當時採用QRcode方式扣款，疑似系統連線問題，扣款等待時間過久，所以民眾按下了取消按鈕，但扣款銀行仍發出繳費成功訊息，當下卻沒有把扣款成功訊息傳回停車場管理室，才會找不到扣款紀錄，所以實際上來看，線上沒有扣款成功，因此並無重複繳費問題，未來停管處會和行動支付業者要求，若有重複繳費狀況，必須發出退款成功訊息。