Delta入侵大陸「已爆百例確診」　陳時中：疫情數字應該比爆出來高

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

Delta疫情肆虐全球，大陸也傳出受到嚴重波及，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今坦言，大陸目前報告有100多例，但他們在管制上有加強，採取大規模管制，「顯見疫情應該比爆出來的數目高一點。」陳時中也強調，台灣目前邊境管制還是維持一樣。

Delta在歐美地區傳播嚴重，陳時中今表示，大陸的確現在受到Delta影響，現在報告案例大概100多例，他們在管制措施有稍微加強，疫情應該比爆出來的數目高一點，「但不認為有大爆發情況，目前台灣邊境還是管制一樣，維持14天檢疫，前後都要做PCR篩檢，中間做一次快篩。」

另外，指揮中心今公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為12例本土及4例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。個案分布為新北市6例、臺北市4例及基隆市2例；其中7例為已知感染源、3例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增12例本土病例，其中5例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、3例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今年8月2日至8月10日。