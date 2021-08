熱氣球繫留體驗首登場！凱蒂貓超萌...台東限定不用人擠人

▲熱氣球嘉年華台東人限定繫留體驗,終於迎來曙光,首場於池上牧野度假村緩緩升空。(圖/台東縣政府提供,下同)

記者王兆麟/台東報導

2021台灣國際熱氣球嘉年華台東人限定原訂7日登場繫留預約體驗,日前受天候因素影響取消升空,9日終於迎來曙光,台東縣政府全面恢復所有活動,首場繫留於池上牧野度假村展球升空後,Hello kitty及喔熊熱氣球也加碼連袂登場,萌翻的造型加上池上得天獨厚的縱谷田園美景,讓在場數百台東鄉親大呼過癮,直呼明天還要再來。

歷經10年的台灣國際熱氣球嘉年華,在台灣民眾心目中不僅是人生中一定要來一次的旅程,更是台東鄉親認定邁向世界舞台的一種榮耀,今年邁入第11年,活動定位為「榮耀與台東共享」,並規劃一系列回饋台東鄉親的活動。

首波原訂8月7日至8月13日舉辦「台東人限定」的「希望升空點亮台東Give me five, you can fly」熱氣球繫留預約體驗」,雖然因8月7、8號的連日豪雨,造成場地泥濘而取消活動,讓許多台東鄉親大呼可惜,而在執行團隊緊急鋪設木棧板提供民眾行走空間之後,終於在9日順利展開。

台東縣政府表示,在連日豪雨場地泥濘的影響之下,仍吸引數百位民眾前來欣賞讓人大感意外,首次搭乘的民眾不乏遠從台東市區驅車近一小時行程前來,十足展現台東鄉親力挺台東的熱情,甚至爭相詢問可有現場繫留購票之可能性。

▲Hello kitty及喔熊熱氣球也加碼連袂登場。

主辦單位指出,今年熱氣球嘉年華以防疫為最高指導原則,不僅取消現場售票改為預約之外,首度啟用作為熱氣球繫留場地的池上牧野度假村也啟動防疫措施,除單一入口管制及進行防疫三步驟(實名制、量體溫、酒精乾洗手),現場也按照中央疫情指揮中心的指引下進行總流量管制及人流管制限制。

池上牧野度假村辦理的熱氣球嘉年華首波台東限定版繫留預約體驗活動,將一直持續到8月13日每天早上5點半至7點、下午5點至7點,而沒有預約到繫留體驗名額的台東鄉親也不用失望,目前尚有部分日期有名額,鄉親可至台東慢漫遊購買繫留套票,而現場兩個時段也有台灣國籍造型球的連番展演更是不能錯過。

