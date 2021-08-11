　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5倍變6倍！陳其邁加碼再發「1000元高雄券」　發放細節曝光

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院將發行五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

疫情趨緩後，行政院將發行五倍券振興疫後經濟，高雄市長陳其邁10日開出第一槍，宣布將加碼1000元高雄券，讓五倍變六倍。至於相關細節，陳其邁表示，強調使用範圍會更擴大，且會同時有紙本、數位，希望讓產業快速復甦，把錢留在高雄。

對於如何振興疫後高雄經濟，陳其邁今在市議會受訪表示，這次由副市長共同召集疫後經濟復興小組討論，希望用加碼方式讓5000元變6000元，相關細節還在規劃當中，紙本或數位都會用，會以多元工具來處理，強調高雄券要用紙本跟電子支付才可以把錢留在高雄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁強調，過去夜市券、商圈券、時時抽等，有累積一定經驗，不過，這次疫情跟去年不一樣，今年受創產業規模程度更嚴重，所以在使用範圍部分會擴大，且加碼金額更多，才能藉由擴大消費及公共建設等，讓產業快速復甦。

▲▼高雄市議會高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁出席高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁在議會回覆議員質詢表示，現在市府正在緊鑼密鼓規畫當中，因為會牽涉整個城市活動搭配，希望能夠讓資金引導到受創嚴重的產業，例如餐飲、零售、旅遊業。

陳其邁說，配合行政院規劃，讓5000元變6000元，也期待其他各產業能夠一起來，也許6000元還能變7000元，擴大在經濟學上的振興效果，會根據相關建議，讓資金在整體振興階段，重點扶持受創的產業，讓他們能夠站起來。

這波疫情影響衝擊相對較大，為讓受創內需產業觀光業快速復甦，必須利用消費券現實的效果，陳其邁強調，上次三倍券讓國內經濟增加GDP 0.53%，也帶動整體內需型產業快速復甦，消費券在振興階段有它的效果，重申「紓困用現金，振興用消費券」。

▲▼陳其邁宣布加碼「高雄券」，把五倍變六倍，希望透過國慶煙火搶100億商機。（圖／高雄市政府）

▲陳其邁宣布加碼「高雄券」，把五倍變六倍，希望透過國慶煙火搶100億商機。（圖／高雄市政府）

疫情重創國內經濟，高雄市長陳其邁早在三級警戒期間，成立工作小組，以在疫情趨緩後及早因應疫後振興。陳其邁10日宣布，將加碼1000元高雄券，讓五倍券加上高雄券後，「五倍變六倍」，以積極迎戰這場振興之戰。

高市府指出，去年曾推出每小時抽出一支iPhone的「時時抽」，再配合跨百光年系列活動，積極搶攻三倍券，為參與活動在12月單月登錄的發票金額高達23億，其中夜市、商圈業績更成長30%，旅宿業在跨年時的住宿率亦高達80%以上。

▲▼陳其邁宣布加碼「高雄券」，把五倍變六倍，希望透過國慶煙火搶100億商機。（圖／高雄市政府）

▲高市府去年舉辦時時抽活動，搶攻三倍券商機。（圖／高雄市政府）

高市府表示，陳其邁盼複製去年成功經驗，由振興因應小組研擬方案，將再針對五倍券加碼1000元的「高雄券」，並結合將在高雄舉辦的國慶煙火、台灣燈會以及跨年晚會等大型活動，目指總值1000億的五倍券，盼搶下其中10%，為高雄創造100億商機。

►女孩想要的都在這

►一條褲子竟能讓你激瘦

ET快訊
快訊／高雄3歲女童「噴槍灌肺」慘死！二審大逆轉　生父遭重判1
5倍變6倍！「1000元高雄券」發放細節曝光
快訊／悠遊卡2款「麟洋卡」外觀曝光！　明限時預購
快訊／永和爆不明感染源　擴大篩檢330人結果出爐
日媒專訪蔡英文談「台海軍事威脅」　國台辦說話了
勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間
莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」　tag謝和弦：你要
《2021米其林》必比登榜單出爐！台北、台中19家新入榜
現場畫面曝！三峽惡火3死4命危　客廳燒到焦黑、電線外露
30K小資女跟風買航運　2個月賠掉1年薪水！想靠電子股翻身更
吳亦凡性侵未成年「恐遭判死刑」　受害者曝他詭異怪癖
龍巖「傳女不傳子」揭內幕　李世聰腦瘤近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Delta正侵入小孩世界！重症醫驚揭「13-17歲確診率增近10倍」

開放AZ+莫德納！專家解析「混打疫苗組合」：國產也可以？

5倍變6倍！陳其邁加碼再發「1000元高雄券」　發放細節曝光

快訊／第5輪48.7萬人開打、第6輪高端何時預約？　陳時中14:00說明

點名「巨嬰挑品牌」　他曝疫苗荒原因：世界不是繞著我們轉

北市清零！　醫曝和柯文哲視訊聊天內容：令人不捨

去年21家！2021台中必比登美食上午10點公布　盧秀燕也期待

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

新生兒竟有「橢圓尾巴」！台大醫曝他7年後現況　感動5千人

醫師娘怒回網友「無法忍受這種污衊」　醫：太座生氣了！真的罕見

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

心愛娃娃「斷手斷腳」急動手術！　家屬柴全程監控淚眼汪汪超擔心

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

Delta正侵入小孩世界！重症醫驚揭「13-17歲確診率增近10倍」

開放AZ+莫德納！專家解析「混打疫苗組合」：國產也可以？

5倍變6倍！陳其邁加碼再發「1000元高雄券」　發放細節曝光

快訊／第5輪48.7萬人開打、第6輪高端何時預約？　陳時中14:00說明

點名「巨嬰挑品牌」　他曝疫苗荒原因：世界不是繞著我們轉

北市清零！　醫曝和柯文哲視訊聊天內容：令人不捨

去年21家！2021台中必比登美食上午10點公布　盧秀燕也期待

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

新生兒竟有「橢圓尾巴」！台大醫曝他7年後現況　感動5千人

醫師娘怒回網友「無法忍受這種污衊」　醫：太座生氣了！真的罕見

梅西轉戰巴黎改穿30號　柯瑞喜曬照「品味不錯啊」

體育署長張少熙辭意甚堅　民進黨團：的確要有人為經濟艙負責

氣候變遷加劇　蔡壁如籲速修《溫管法》明定碳費機制

德護士不信新冠疫苗！偷幫民眾接種生理食鹽水　8千多人要重打

中國召回駐外大使抗議！　立陶宛議員：他們半年後就會悄悄回來了

寵物中暑怎辦？把握黃金3分鐘CPR　「3種犬」高風險哈士奇也上榜

Jisoo、莉莉柯林斯撞74萬卡地亞　美洲豹錶搭私服絕配

林為洲喊話普發5千元最實在　諷「繳現金換振興」獨步全球

夫妻情侶鬼月「做這8件事是大忌」！　專家曝嚴重後果：會得罪祂

快訊／三峽惡火3死4傷　侯友宜：初判客廳靈堂是起火點

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

為什麼奧運不辦棒球　網揭致命原因：很浪費錢

恐又有颱風生成！模擬路徑曝　午後防強對流

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

「醫界胸器」私照曝！　細肩帶露出超兇長輩

大雨還沒完！全台變天午後炸雨防災

新生兒竟有橢圓尾巴！　台大醫曝他7年後現況

男友在美國「幫女友叫外送」！內行秒懂用意

即／5倍變6倍！陳其邁：加碼「1000元高雄券」

醫師娘怒回網友「無法忍受這種污衊」　醫：罕見

更多熱門

相關新聞

5倍券上路時間點曝！傳將在中秋節前上路

5倍券上路時間點曝！傳將在中秋節前上路

本土疫情趨緩，行政院規劃推出5倍券，讓民眾以1000元換5000元，進一步振興國內經濟與受創產業。據了解，5倍券計畫將在中秋節前夕上路，效期持續到明年春節，盼在下半年一舉帶動中秋、聖誕、春節等重大節日的消費力。

羅智強出動宣傳車　為民怒吼要疫苗、發現金

羅智強出動宣傳車　為民怒吼要疫苗、發現金

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

唐鳳可望出手！　「五倍券選數位」有3大優惠

唐鳳可望出手！　「五倍券選數位」有3大優惠

蘇貞昌稱五倍券等同現金　蔣萬安：市場走一圈問問老百姓

蘇貞昌稱五倍券等同現金　蔣萬安：市場走一圈問問老百姓

關鍵字：

五倍券高雄陳其邁高雄券

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

14歲少女救下50人！遭軍人拖進「黑房間」

吳亦凡又爆在美國「性侵未成年留學生」！

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

王瞳怨夫像「機器人」　不倫戀遭求償400萬ing

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面