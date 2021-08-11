5倍變6倍！陳其邁加碼再發「1000元高雄券」　發放細節曝光

▲行政院將發行五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

疫情趨緩後，行政院將發行五倍券振興疫後經濟，高雄市長陳其邁10日開出第一槍，宣布將加碼1000元高雄券，讓五倍變六倍。至於相關細節，陳其邁表示，強調使用範圍會更擴大，且會同時有紙本、數位，希望讓產業快速復甦，把錢留在高雄。

對於如何振興疫後高雄經濟，陳其邁今在市議會受訪表示，這次由副市長共同召集疫後經濟復興小組討論，希望用加碼方式讓5000元變6000元，相關細節還在規劃當中，紙本或數位都會用，會以多元工具來處理，強調高雄券要用紙本跟電子支付才可以把錢留在高雄。

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陳其邁強調，過去夜市券、商圈券、時時抽等，有累積一定經驗，不過，這次疫情跟去年不一樣，今年受創產業規模程度更嚴重，所以在使用範圍部分會擴大，且加碼金額更多，才能藉由擴大消費及公共建設等，讓產業快速復甦。

▲陳其邁出席高雄市議會。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁在議會回覆議員質詢表示，現在市府正在緊鑼密鼓規畫當中，因為會牽涉整個城市活動搭配，希望能夠讓資金引導到受創嚴重的產業，例如餐飲、零售、旅遊業。

陳其邁說，配合行政院規劃，讓5000元變6000元，也期待其他各產業能夠一起來，也許6000元還能變7000元，擴大在經濟學上的振興效果，會根據相關建議，讓資金在整體振興階段，重點扶持受創的產業，讓他們能夠站起來。

這波疫情影響衝擊相對較大，為讓受創內需產業觀光業快速復甦，必須利用消費券現實的效果，陳其邁強調，上次三倍券讓國內經濟增加GDP 0.53%，也帶動整體內需型產業快速復甦，消費券在振興階段有它的效果，重申「紓困用現金，振興用消費券」。

▲陳其邁宣布加碼「高雄券」，把五倍變六倍，希望透過國慶煙火搶100億商機。（圖／高雄市政府）

疫情重創國內經濟，高雄市長陳其邁早在三級警戒期間，成立工作小組，以在疫情趨緩後及早因應疫後振興。陳其邁10日宣布，將加碼1000元高雄券，讓五倍券加上高雄券後，「五倍變六倍」，以積極迎戰這場振興之戰。

高市府指出，去年曾推出每小時抽出一支iPhone的「時時抽」，再配合跨百光年系列活動，積極搶攻三倍券，為參與活動在12月單月登錄的發票金額高達23億，其中夜市、商圈業績更成長30%，旅宿業在跨年時的住宿率亦高達80%以上。

▲高市府去年舉辦時時抽活動，搶攻三倍券商機。（圖／高雄市政府）

高市府表示，陳其邁盼複製去年成功經驗，由振興因應小組研擬方案，將再針對五倍券加碼1000元的「高雄券」，並結合將在高雄舉辦的國慶煙火、台灣燈會以及跨年晚會等大型活動，目指總值1000億的五倍券，盼搶下其中10%，為高雄創造100億商機。

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