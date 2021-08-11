女童遭「噴槍灌肺」慘死二審逆轉　母哽咽：終於含冤昭雪！

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市一名鄺姓男子在前年1月帶女兒前往加油站洗車，但沒想到女兒卻遭噴槍的高壓氣體灌進肺部，釀成臟器破裂死亡。鄺男一審被依過失致死罪輕判1年10月，而女童母親提出上訴並控訴，高雄高分院二審認定鄺男傷害兒童致死，改判有期徒刑10年，可上訴。女童母親表示，內心真的很激動，「因為終於我女兒案情含冤昭雪」，但仍不排除有繼續上訴可能。



▲女童遭噴槍奪命，生父二審逆轉遭重判。（圖／記者吳奕靖翻攝）

得知高雄高分院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，將鄺男改判其10年徒刑，女童媽媽接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，談起語帶哽咽，她感謝庭長跟法官外界關注這案，她說：「只是希望找出真相，當天發現女兒死因不單純，到醫院鞋子衣服都不見了，為何會消失也不得而知，面部腫脹都認不出原本的樣子，孩子的死很離奇，希望鄺男講出實情，為何噴槍噴入身體，都推給孩子，沒有認罪也沒有悔過，真的很心寒，親生爸爸殺害自己女兒，他到法庭也很冷靜。」

女童媽媽提到，大家都很努力希望找到線索，這案還可以上訴，還是會跟律師討論。「很感謝庭長變更法條起訴，我們要的是真相，把壞人繩之以法，他犯罪當下是有意識的，一路都推託說不知道，沒辦法接受」。而聽到改判十年，女童媽媽說，內心真的滿激動的，女兒的案情終於含冤昭雪，但不排除還有上訴可能。

回顧這起事件，發生在2019年1月20日15時許，當時鄺男開車載女兒前往高雄自由路的加油站洗車，而鄺男供稱當時自己正在整理車子，女童則單獨在車內，第一時間有發現女童在玩噴槍，但當時因為在整理車輛，所以沒有特別注意，直到之後發現女童臉色不對勁，才會趕緊開車將女童送往醫院。

不過，檢方在偵辦女童死因時，找來鄺男進行測謊，並未通過，但檢方認為，無法就此認定鄺男有使用噴槍對女兒灌氣，因此依過失致死罪將他提起公訴。而法院經過長時間審理，一審判決結果出爐，法官依法判鄺男1年10個月徒刑。不過，鄺男的前妻不服判決結果，全案上訴到高雄高分院後，高分院法官撤銷原判決，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，改判其10年徒刑。

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