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3關鍵重判狠父噴槍奪命！媽忍椎心痛鎖骨下刺青　曝對女兒的思念

▲女童遭噴槍奪命，生父二審逆轉遭重判（圖／記者洪靖宜攝）

▲女童遭噴槍奪命，生父二審逆轉遭重判，女童母親出面回應。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名鄺姓男子在前年1月帶女兒前往加油站洗車，但沒想到女兒卻遭噴槍的高壓氣體灌進肺部，釀成臟器破裂死亡。鄺男一審被依過失致死罪輕判1年10月，高雄高分院二審認定鄺男傷害兒童致死，改判有期徒刑10年，並說明改判有3大原因，而女童母親表示含淚表示至今仍非常難過，還在鎖骨處刺下對女兒思念。

▲女童遭噴槍奪命，生父二審逆轉遭重判（圖／記者洪靖宜攝）

▲女童母親於鎖骨處刺下對女兒思念。（圖／記者洪靖宜攝）

得知高雄高分院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，將鄺男改判其10年徒刑，女童媽媽出面表示：「孩子當初死得相當無辜，但嫌犯矢口否認，現在終於含冤昭雪，得到這欣慰消息，感謝各界幫忙，真的激動又感激，嫌犯一路為自己辯解，當時一審只判1年10個月實在太輕，感謝檢察官也都沒有放棄任何資料，有採集到科學證據。」她說：「想還給我女兒一個真相，真相只有在現場的人知道，為何孩子腹中有藥物殘留，跟噴槍致死的致命傷口。」

她也對已逝的女兒說：「媽媽總算有一絲絲努力過後的希望，雖然法律路還很漫長，但不會放棄任何希望，而因為思念女兒，在女童去世半年多後，她也在鎖骨下方刺著「You are always in my heart.」，女童媽媽說，她一直在我心中，一刻都沒有忘記，想起當時到醫院看到她臉部頭部腫脹像一顆球，到現在還是很難過。

▲女童遭噴槍奪命，生父二審逆轉遭重判（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄高分院行政庭長蔡國卿。（圖／記者洪靖宜攝）

而改判原因，高雄高分院行政庭長蔡國卿指出，第一、鄺男所持的噴槍所噴擊高壓氣體之壓力值高達7.7公斤，但女童僅3歲，她手指最長5.3公分，但噴槍最窄也要5.5公分，以她氣力和手掌大小要操作噴槍是無法單手持握，放進自己口腔按壓。

另外，鑑定報告認為有異物刺激到喉頭會反射防禦作用，會造成嘔吐或不舒服，即便女童自行按壓也無法立刻壓到那麼大壓力，也沒辦法持續按壓。第三、並不是女童自己放入口腔，勘驗現場監視器，影片中沒有發現女童有把玩或碰觸噴槍的動作，大部分時間這隻噴槍都是在鄺男手中，依照3理由認為噴槍並不是女童自行放到口腔內。

而藥物反應部分，他指出女童之前有感冒，持續20天服用感冒藥，身上有驗出跟感冒藥物相同成分，不能據此來說鄺男有餵藥物的結論。而鄺男從頭到尾堅稱主張沒有殺親生女兒的動機，且及時送醫，合議庭認為他有傷人犯意造成死亡結果，因此改判故意對兒童犯傷害致死罪，重判10年，全案仍可上訴。

時間對我們來說完全沒用！

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