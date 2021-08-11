卓伯源提振興券放寬使用　效期三年、不限範圍、增50元面額

▲卓伯源臉書抨擊振興券。（圖／翻攝卓伯源臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院規劃於疫情趨緩後發放振興券五倍券，帶動經濟發展，但在野黨仍主張發現金，前彰化縣長卓伯源11日於臉書發文表示，若政府堅持發放振興券，應印製五十及百元面額，使用期限應放寬至三年，且不限制使用範圍，才能基層都受惠。

卓伯源表示，不僅國民黨呼籲政府普發現金，就連執政黨自己的立委也都認同發現金而不是五倍振興券；他強調，「蔡總統沒有苦過、窮過，蘇貞昌院長可以住家被盜竊百萬而不心疼，但這都不能做為不知民間疾苦的理由」。

卓伯源認為，現金應較振興券方便，讓民眾可依自己的需求來自由消費使用，同時若能將印刷振興券的作業費省下來即時做為紓困使用，方能造福更多等待救助的民眾。

卓伯源主張，若蔡政府不願接受民意與輿論意見，堅持發放振興券，他也建議振興券「放寬使用期限與不限制範圍」，可依民眾自己需求擴及繳稅等民生所需，同時也應印製五十及百元面額，讓基層民生店家都能受惠。

除了針對政策的建議之外，卓伯源也批評，蔡政府堅持發放振興券的作法是不願接受民意與輿論意見，呼籲蔡總統「取之人民用之人民」、「請民進黨苦民所苦、解民所苦，不要再倒行逆施」。

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