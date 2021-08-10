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「五倍券」登Dcard熱門No.2　網友認同朱立倫講出小商家心聲

▲▼朱立倫談五倍券引起網友熱議。（圖／擷取Dcard）

▲網友熱議五倍券。（圖／擷取Dcard）

記者杜冠霖、徐政璿／台北報導

本土疫情衝擊國內經濟，行政院研擬發放振興5倍券，但不僅引來在野黨反對，連多名民進黨立委都呼籲應普發現金。日前宣布參選國民黨主席的前新北市長朱立倫，也忍不住大砲抨擊，批評三倍券、紓困4.0、五倍券，基層弱勢民眾領不到，廠商無法度過難關，行政人員忙翻，行政院長蘇貞昌早該下台負責。

朱立倫在臉書表示，疫情爆發以來，6月餐飲業營業額年減四成（39.9%），是自有統計資料以來最大減幅；8月放無薪假的廠商高達4千多家、勞工高達5.5萬人；國內經濟還能正成長，是因為台灣的晶片等外銷出口，但內需一片蕭條，民進黨竟然用這些數據來欺騙民眾，説台灣經濟很好，實在可惡。

朱立倫指出，民進黨堅持不發現金，宣稱民眾會把錢存起來；會存的人，通過購買生活必需品等本來就會消費的支出，還是變相存到錢，但對於急需用錢的人來說，這就是一筆救命錢。

他也諷刺，美國、韓國、日本、新加坡等國都是直接發放現金，也有各自效果，值得參考對照。民進黨堅持要搞五倍券，平常大內宣時最愛講國際，結果紓困政策完全跟不上國際，也顧不到在地？

針對行政院號稱五倍券的重點是推廣數位使用，朱立倫更是抨擊，人民都快活不下去了，振興經濟難道不是最重要的嗎？對於基層許多民眾來說，振興依然帶有紓困性質，官員說要衝數位使用率，配套做好了嗎？

朱立倫強調，這波受疫情影響最淒慘的基層小攤販、小商家，很多都沒有接受數位支付的設備與能力，數位振興券如何使用？行政院的大官們想到了嗎？

這一番對於五倍券的見解，引起不少網友激烈討論，尤其社群網站Dcard熱門討論中獲得破2百讚的網友讚聲，登上本日Dcard時事版的熱門排行榜第二名，僅次於對防疫指揮官陳時中在疫情記者會的討論，足見民眾對紓困的討論即將超過疫情。

家裏從事小吃店的網友引述朱立倫的分析，在Dcard發文感慨發言：「說中很多小商家的心聲」，內文中講述目前小商家受到疫情中嚴重影響，五倍券對於小商家意味著要等待數個月才能真的進帳，使得很多借貸度日的店家會需要更多時間苦撐。

對於朱立倫的發言，有不少網友網友表示認同：「國民黨終於醒了，好像只有朱立倫能打」、「會計博士幫小商家發聲」、「民進黨真是換了位子換了腦袋」；也有部分網友力挺五倍券，表示：「去年三倍券成效好，藍營邊罵邊領」、「習慣了，藍營先反對就好」。

▼朱立倫談五倍券登Dcard第二名。（圖／擷取Dcard）

▲▼朱立倫談五倍券引起網友熱議。（圖／擷取Dcard）

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