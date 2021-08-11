朱立倫談五倍券把民進黨立委分4類　鄭運鵬駁：我們不是一言堂

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／翻攝自民進黨立院黨團臉書）



記者杜冠霖／台北報導

行政院規劃9月推出「振興五倍券」，刺激三級警戒後受創的產業經濟，但不僅在野黨反對，民進黨內也有立委主張普發現金，國民黨前主席朱立倫就整理出反對振興券的民進黨立委名單，對此，民進黨立委鄭運鵬表示，民進黨不是一言堂，本來就有多元的聲音，「不要拿民進黨立委發言當作自己政治宣傳工具。」

國內疫情趨緩後，振興券如何發放成為關注焦點，朱立倫10日在臉書整理出61位民進黨立委對振興券的態度，並稱反對意見是多數，還有許多人不敢表態，對此，鄭運鵬11日在民進黨團記者會中表示，不管是要發現金、振興券、發放額度、範圍都還在各方蒐集意見，「行政院要跟總統報告或跟黨團溝通有不同意見也都很正常。」

鄭運鵬指出，民進黨黨團、黨部本來就有多元聲音，討論過程會再慢慢凝結共識、進一步推動政策，去年三倍券發放黨內也有提出不同意見，這是民進黨內多元文化表現，「朱立倫昨天在臉書用民進黨立委發表的不同看法，來做為反對行政院五倍券的政策立論基礎，這是蠻好笑的，黨主席選舉選到無法正常思考是讓國人看笑話。」

鄭運鵬表示，朱立倫稱民進黨團反對五倍券政策是捕風捉影，不應該拿民進黨立委發言當作自己政治宣傳工具，相信一段時間後，民進黨團和行政院就會達成共識，「如果民進黨團最後達成共識支持行政院政策，是否朱立倫會改口支持？」

對於要發振興券還是現金，民進黨自家立委有不同意見，朱立倫10日把61位民進黨立委分為四類立場，其中，主張發現金的有14位（高嘉瑜、林岱樺、陳瑩、陳明文、莊瑞雄、劉櫂豪、林淑芬、江永昌、邱泰源、吳玉琴、蘇治芬、賴品妤、趙天麟、周春米）、主張直接領券的有10位（陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應、黃國書、王美惠）

而支持發5倍券的有12位（羅致政、鄭運鵬、黃世杰、林楚茵、吳秉叡、張廖萬堅、劉世芳、鍾佳濱、何志偉、蔡易餘、陳素月、許智傑）、未清楚表態的有25位（吳思瑤、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、賴惠員、林宜瑾、王定宇、邱議瑩、邱志偉、李昆澤、賴瑞隆、劉建國、伍麗華Saidhai．Tahovecahe、洪申翰、范雲、羅美玲、游錫堃、管碧玲、沈發惠、湯蕙禎、楊曜、柯建銘、郭國文、林俊憲）

朱立倫表示，總共61席民進黨立委當中，有14位現在及之前曾主張發現金、10位主張不拿現金換券、12位偏向支持發五倍券、25位目前未清楚表態。

對於振興券發放，朱立倫指出，這波疫情當中受衝擊最重的是小商家、小攤販，五倍券不能找零，他們看的到吃不到，「去年三倍券幾乎都讓大賣場、連鎖店賺走了，基層小店怎麼辦？」

朱立倫指出，民進黨政府依然不理會多數民意，不理會國民黨立委全數主張「發現金」，聽不見民眾的殷殷盼望，執意要多花行政成本、印刷成本去發五倍券，「想請大家拿起手邊的電話，或者用各種社群網路管道向執政黨的立委施壓，大聲說出人民的訴求，用力的追問，你支不支持發現金，為何聽不見民意。」