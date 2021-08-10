蘇貞昌稱5倍券等同於現金　黃暐瀚：院長薪水要不要改領振興券？

▲振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院規劃今年9月推出「振興五倍券」，刺激全國三級警戒後受創的產業經濟，總體方向比照去年「三倍券」模式，行政院長蘇貞昌日前強調，「五倍券」等同於現金，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，既然振興券等於現金，「那院長下個月的薪水，有考慮改領等同現金的振興券嗎？」

黃暐瀚10日在臉書發文指出，儘管呼籲發現金的聲音越來越大，行政院長蘇貞昌依舊堅持要發五倍券，還說五倍券等於現金，甚至比現金還好，「既然等於現金，那院長下個月的薪水，有考慮改領等同現金的振興券嗎？」

對於振興券發放，黃暐瀚指出，建議政府官員，部會首長，接下來每個月的薪俸全部改成領券，不要領錢，一般民眾拿一千，換五千，五倍樂，「部會首長月薪20萬，行政院長月薪30萬，通通換成振興券，那就會有200倍樂，300倍樂，多好！」

黃暐瀚表示，如果不換的話，那就請政府去看看民進黨各地的立委是怎麼說的，看看底層老百姓現在的苦，他們想要的、需要的到底是什麼，美國、日本都發現金，台灣堅持不發現金，還說發券等於現金，「到底是哪根腦筋轉不過來？」

對於要發振興券還是現金，民進黨自家立委也有反對聲音，王世堅就指出，每個人月開銷至少一萬元，發五千元現金根本不必考慮民眾存起來。高嘉瑜也表示，應同時發放「數位振興五倍劵」和「現金」，讓民眾選擇，黨內正國會派系立委陳亭妃等8人日前也發布聯合聲明，呼籲振興券不要拿現金換，王美惠也陸續拋出直接發現金的主張。