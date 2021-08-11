游錫堃拿「獎牌人口比」指台灣大勝　鄭運鵬：不一定都要跟中國比

▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋、王齊麟日前返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣代表團在東京奧運表現亮眼，總共拿下2金、4銀、6銅，締造隊史最佳成績，立法院長游錫堃指出，如果以獎牌人口比來算，台灣大勝中國8倍，「難怪中國怕台灣出頭」。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，台灣得獎牌數字的確有很大幅度進步，也不一定每件事情都要跟中國來比。

游錫堃10日晚間在臉書表示，台灣在東京奧運獲得12面獎牌，分別為2金4銀6銅，是我國歷史上最佳，但是如果以「獎牌人口比」來比較，台灣大勝中國八倍，「難怪中國一直非常害怕台灣出頭」。

民進黨團11日上午召開「反對中國霸凌，力挺台立友誼」線上記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

鄭運鵬表示，台灣這幾次在國際運動賽事上，得牌的數字的確有很大幅度的進步，這次在東京奧運的獎牌數，不論從獲得的金銀銅牌，或者參加的選手、符合資格的選手都是大幅成長，用人口數量來比，也是很多國家作為訓練的目標。

鄭運鵬認為，台灣這次在人口、選手、得牌數字上都有進步，他當然很高興，但是還是有進步的空間，也希望大家朝著這個方向繼續努力，但是也不一定每個事情都要跟中國來比。

鄭運鵬強調，中國有13億人口，而且也不是每個人都當運動選手，所以這只是一個指標，有進步就要表示肯定，也希望以後得牌數能夠越來越多，這才是整個政府跟全民要一起努力的目標。

羅致政則表示，每個國家都有獎牌排比的方式，包括最近美國跟中國在競爭，到底是要用金牌數還是總數排名，但是這次奧運對台灣最大的意義，不論從得到的金牌數或總數來講，的確創下過去50年的最高數字，甚至達到兩位數，這個成績從任何角度來看，都值得國人共同感到驕傲。

羅致政也說，目前所有選手都已經回到台灣，感謝所有朋友所做的努力，更重要的是需要更多社會支持，不論是政府、社會企業，乃至於每一個朋友，才能讓選手更沒有後顧之憂，在未來創造更好的成績。