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李洋發文謝日本！800字曝賽前「1惶恐」：我們真的很擔心

▲▼ 麟洋配，王齊麟、李洋 。（圖／中華羽協）

▲「麟洋配」在東奧霸氣奪金。（圖／中華羽協）

網搜小組／鄺郁庭報導

「台灣聖筊」王齊麟、李洋摘金後，對外界一路以來的幫助充滿感謝，有實力但依然謙虛、有禮的態度吸粉無數，而這對台灣囝仔就算返國，仍一直在粉專回顧並致上滿滿謝意。李洋10日晚上就在粉絲專頁發文，想對日本「獻上最深的感激」，還透露其實他行前最擔心1點，還好日本克服了難題。

「我們想要對日本獻上最深的感激！」李洋在粉絲專頁「李洋/Lee Yang」表示，在疫情蔓延全世界、影響所有人生活的情況，連日本民眾都因為擔心增加染疫風險、反對辦奧運，讓李洋直呼「我們真的很擔心奧運無法如期舉行，畢竟奧運是運動員一生最高的夢想殿堂！」

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李洋提到奧運開賽前，台灣本土疫情仍未能鬆懈，「感謝日本在第一時間伸出援手，提供我們疫苗，讓所有台灣人都感受到台日情誼的友好！」更感謝日本在這麼艱困的時期，克服種種困難辦奧運，「我們才能有這個機會完成我們的夢想！」

▲▼ 東奧羽球，麟洋配，李洋／王齊麟 。（圖／體育署）

▲李洋在粉專發文，曝光自己行前仍有1擔憂。（圖／體育署）

李洋說，這次東京奧運，他跟王齊麟有幸拿下羽球男子雙打的金牌，心中對日本充滿了感激，「在奧運期間提供我們完善的服務，也讓我們能平安健康的完成賽事。」最後他不忘笑著再次道出感謝之情，「謝謝日本為這次舉辦奧運的付出，謝謝日本對台灣的情誼及友善！」

貼心的李洋還特地請日本朋友將文章翻譯成日文，整篇文章包括中日文將近900個字，笑說「#英文齊麟來日文我來」、「#謝謝日本朋友幫忙翻譯」。貼文一出，其他人也紛紛留言，「感謝日本辦了這麼棒的奧運 也很感謝 #麟洋 你們真的超棒！台灣之光」、「懂得感恩真的好棒！麟洋跟遠渡組合那場比賽也是非常精彩刺激！希望台灣和日本在未來賽事都有好表現！」

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