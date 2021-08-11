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「颱風奧麥斯可能生成」路徑曝！1熱帶系統走向讓午後雷雨更猛

記者李宜秦／台北報導

季風低壓帶遠離，全台各地轉為以午後雷雨為主的天氣型態，中央氣象局表示，未來一周中南部有零星降雨，午後大台北地區、各地山區雨勢則較明顯。氣象專家吳聖宇表示，在台灣東南方的熱帶擾動92W可能使午後雷雨發展更旺盛，而位在換日線附近的熱低壓則可能進一步發展為颱風奧麥斯。

氣象局預報員朱美霖表示，今日台灣附近偏南風，各地天氣多雲到晴，南部有局部短暫陣雨或雷雨，未來一周環境場轉為西南風，中南部有斷續短暫陣雨或雷雨，而其他地區則均以午後雷雨為主，大台北地區、各地山區雨勢較大。

今日上午各地降雨較少，到了下午必須留意午後雷雨，晚上雷雨趨緩，剩下山區還有零星降雨。溫度方面，在沒有下雨的時候都較為悶熱，各地高溫30到33度，西半部較高約32到33度。

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▲▼各地天氣以午後雷雨型態為主，海上有兩大熱帶系統。（圖／氣象局、臉書）

▲各地天氣以午後雷雨型態為主，大台北、各地山區雨勢大。（圖／氣象局）

天氣職人吳聖宇在臉書發文指出，影響台灣三周的季風低壓帶向北遠離，久違的太平洋高壓勢力向西伸展，雖然勢力仍不夠強，但已讓台灣天氣轉為午後雷雨為主的型態，不過由於高壓勢力較弱，午後雷雨就可能發展得較為旺盛，預計到周末都會持續類似天氣。

而台灣東南風的熱帶擾動92W雖沒有明顯發展的條件，不過它正沿著高壓邊緣北上，將通過台灣以東向北併入鋒面內，即使對台灣沒有直接影響，但有讓午後雷雨發展更旺盛一些的可能性。

另外遠在換日線附近的TD-16W有可能進一步發展，若是達到颱風等級那就是今年第12號颱風奧麥斯，路線上大致是沿著高壓邊緣往西移動，未來會移動到何處值得觀察。

▲▼各地天氣以午後雷雨型態為主，海上有兩大熱帶系統。（圖／氣象局、臉書）

▲海上有兩大熱帶系統，其中在換日線的熱帶性低氣壓可能進一步發展為颱風。（圖／臉書天氣職人吳聖宇）

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