戴資穎東奧「按讚數全球第一」　日本網友狂賀：全世界認可台灣

▲羽球天后戴資穎成為全球新增最多臉書粉絲的選手 。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

臉書（Facebook）公佈奧運期間全球運動員的社群排行榜，羽球天后戴資穎成為全球新增最多粉絲的選手，且貼文也獲得超過136 萬個讚，成為全球運動員之最。消息在日本媒體曝光後，許多日本網友紛紛留言表示，「這是一屆全世界都認可台灣的奧運會」。

臉書公佈過去兩週全球運動員的社群排行榜，其中羽球天后戴資穎在比賽期間獲得超過50萬個新增追蹤數，成為臉書全球獲得最多新粉絲的運動員。戴資穎於賽後發表的貼文獲得超過136萬個讚，同樣成為全球獲得最多讚的相關臉書貼文。

日本雅虎新聞刊出相關報導後，吸引許多日本網友留言回覆，「台灣在東京奧運的表現真的太讓人驚艷了」、「很遺憾台灣在棒球沒有參賽，不然我的夢想就是看到台日對決」、「對戴資穎選手的按讚數最多，這是一屆全世界都認可台灣的奧運會」、「這是台灣被全世界喜愛的證據」。

▲日本雅虎新聞刊出相關報導後，吸引許多日本網友留言回覆。（圖／翻攝自日本雅虎）



另外針對戴資穎的表現，日本網友也大讚，「戴資穎選手的比賽風格是藝術，真的是太厲害了」、「如果能跟奧原希望選手、山口茜選手對決的話，日本粉絲也會增加吧」、「她的臉實在太帥了」、「跟泰國選手的比賽是最棒的，我看了很多遍，但每次都被感動得大哭」。

臉書數據指出，貼文按讚數排名第二的是羽球選手王齊麟，他在獲得羽球男雙金牌賽後的貼文，共獲得超過104萬個讚；且同樣以新增36萬個新粉絲，位居世界第二。另外在Instagram討論度最高的選手為戴資穎（@tai_tzuying）、李洋（@leeyang0812）及王齊麟（@chilinwang）；臉書則為王齊麟、李智凱及李洋。

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