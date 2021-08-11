打疫苗爆心肌炎機率「高14倍」！　研究：男孩接種輝瑞風險較大

▲ 紐約兒童接種疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國開放兒童接種新冠疫苗已有數月，最新研究指出，輝瑞/BNT新冠疫苗對十幾歲男孩構成的風險較大，施打後出現心肌炎的可能性高出14倍。就在英國準備推動16至17歲青少年接種之際，上述研究結果掀起呼籲當局重新考慮的聲音。

這項研究發表於國際知名期刊JAMA Cardiology，針對15名注射輝瑞疫苗後診斷出心肌炎的兒童進行分析，其中僅1名女童，研究結果與美國疾病管制與預防中心（CDC）數據相應。美國CDC先前指出，十幾歲男孩面臨的風險高達9倍。

15名兒童都在接種幾天後出現胸痛症狀，最久持續9天，無人死亡或需要重症監護，皆在5天內出院。但波士頓兒童醫院醫生警告，目前尚不清楚疫苗接種後罹患心肌炎的長期風險。

心肌炎通常由病毒引起，大多不會有併發症，但在極少數情況下會損害心臟，導致無法正常跳動，有些患者可能需要器官移植，而多數受測兒童的炎症症狀都在2周內消失。整體來說，這項研究表明，儘管心肌炎對十幾歲男孩來說是嚴重副作用，風險仍比感染新冠肺炎低上許多，但仍需更大規模及更長期的研究來為年輕族群疫苗政策提供建議。

根據《每日郵報》，英國政府顧問小組上周裁定，年齡較大的青少年應施打第一劑，官員計畫安排他們在9月重返校園前接種，但衛生當局尚未制定具體計畫，正等待更多有關心肌炎的安全數據。

美國這項研究公開後，英國免疫接種聯合委員會（JCVI）成員承認，理論上的確可能針對男孩採取不同措施。此前也有疫苗僅開放單一性別接種的先例，即2018年前僅限女孩施打的HPV疫苗。前英國政府顧問丁沃爾（Robert Dingwall）則向《每日郵報》表示，男孩罹患心肌炎的風險似乎較高，但因案例非常少，不足以制定相關政策。

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