中國官媒指美國施壓世衛組織專家　瑞士大使館：這是假新聞

▲中國官媒近日引述一名瑞士生物學家的po文,指控美國對WHO專家施壓與恐嚇,卻遭瑞士大使館反駁是假新聞。(圖/路透)

文/中央社台北11日電

中國官媒近日引述一名據稱是瑞士首都伯恩的生物學家,指控美國和部分媒體對主張COVID-19病毒與中國實驗室無直接關係的專家施壓,但瑞士大使館指出這是假新聞,並要求中國媒體和網民撤掉相關文章。

▲人民日報海外版微博引述瑞士生物學家愛德華茲的po文指出,WHO有專家遭美國施壓與恐嚇。(圖/翻攝自微博/人民日報海外版)

瑞士駐中國大使館10日推文說,他們要找尋這位名叫艾德華茲(Wilson Edwards)的「所謂生物學家,中國新聞機構和社群媒體過去幾天曾引述他的話」。推文說:「如果有你這個人,我們想要跟你見面!」

推文接著說:「但更可能的情況是,這是個假新聞,我們呼籲中國媒體和網民將這些貼文下架。」

Looking for Wilson Edwards, alleged biologist, cited in press and social media in China over the last several days. If you exist, we would like to meet you! But it is more likely that this is a fake news, and we call on the Chinese press and netizens to take down the posts. pic.twitter.com/U6ku5EGibm