歡唱也要「政治正確」　中國徹查卡拉OK歌單：不得危害國家統一

▲中國大陸頒布新規，要求歌舞場所自我審查播放的卡拉OK曲目。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

繼前幾年屢有被定義為「台獨藝人」的歌星，被中國大陸KTV業者封殺，點不到歌後，為進一步加強文化輿論管控，大陸文旅部近日頒布新規，將建立「全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度」，要求相關娛樂場所播放的音樂，不得含有危害國家統一、主權或者領土完整等禁止內容。

據大陸官媒《新華社》報導，該《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》由文化和旅遊部於近日印發，將於2021年10月1日起施行，目的是為「加強歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理，弘揚社會主義核心價值觀。」

▲到KTV等歌舞場所歡唱，是許多民眾疏壓的選擇之一。（示意圖／CFP）

根據規定，在中國大陸的歌舞娛樂場所播放，播放卡拉OK音樂不得含有《娛樂場所管理條例》第十三條禁止內容，包括：危害國家統一、主權或者領土完整的；違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信的；宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關的違法犯罪活動，或者教唆犯罪等。

大陸國家文旅部負責人強調，過去歌舞娛樂場所歌曲點播系統中，含有違禁歌曲的現象屢禁不止的原因，在於全國有近5萬家歌舞娛樂場所，執法監管難度較大；同時，歌舞娛樂場所歌曲點播系統基礎曲庫達10萬首以上，歌舞娛樂場所經營者難以識別違規曲目。

因此，為落實「源頭管控」，大陸官方將要求歌曲點播系統內容提供商、歌舞娛樂場所，負責內容自審工作，並要求全國文化娛樂行業協會引導加強內容自律，官方可透過行政指導方式予以警示、制止，並可藉由檢查抽查，對發現含有法律法規禁止內容的，依法處置。

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