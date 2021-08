曾批古莫「令人厭惡」　紐約州副州長霍楚將接任！成首位女州長

▲ 霍楚相當重視女性權益。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)面臨11名女性的性騷擾指控,11日宣布請辭,將在14天內離任。現任副州長霍楚(Kathy Hochul)隨後對古莫的決定表示同意,並宣布將接任紐約州最高首長,成為該州史上首位女性州長。

霍楚11日在推特上發文宣布,「我同意古莫州長辭職的決定。這是正確的作法,也符合紐約人的最大利益。身為曾在各級政府服務者及下一名繼任者,我已經準備好以第57任州長身分領導紐約州。」

I agree with Governor Cuomo's decision to step down. It is the right thing to do and in the best interest of New Yorkers.



As someone who has served at all levels of government and is next in the line of succession, I am prepared to lead as New York State’s 57th Governor.