粗心爸開車輾破男童顱骨！　2孩路上玩「紙箱捉迷藏」慘送醫

▲劉男下車驚覺闖下大禍。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

江西贛州2名孩童日前在路上用大型紙箱玩捉迷藏，父親開著白色小貨車左前輪對準紙箱壓過，卻驚覺「輾到大東西」，下車查看才發現2個孩子都在裡頭，其中一個還是自己的兒子，緊急送醫後1重傷1輕傷。事件引發討論，網友批評父親明看見紙箱晃動，知道底下有活物，還硬要從上頭輾過去，就是自己造孽。

綜合陸媒報導，監視起2名孩童當時在鄉間的T字路口前玩耍，一張被拆開的大紙箱讓兩人玩得相當開心，還輪番躲進紙箱內將自己裹起來；然而此時一輛白色貨車駛近，不清楚是刻意還是不小心，左前輪就直直對著仍在隆起晃動的紙箱輾過去，由於底下物體龐大，小貨車輾過時整車誇張地上下搖晃，劉姓駕駛才在路口停下來。

劉姓駕駛好奇紙箱底下藏著什麼東西，正好白衣男童掙扎著從紙箱內退開，劉男打開一看才發現裡頭還藏著自己的親生兒子，他既驚嚇又懊惱，雙手叉腰看著他們，明白自己闖下大禍，一會後才將兒子扶起。送醫後白衣男童僅受到輕微皮肉擦傷，但先前一直躲在紙箱內的紅衣男童，被醫生診斷出顱骨骨折，腦幹和肺葉也受損傷，受傷嚴重但所幸無生命危險。

網友看完監視畫面紛紛批評劉男，認為路上既然有隆起的紙箱，代表底下有東西，何況東西還在動，劉男不清楚狀況就直接開車輾壓，就是心術不正反過來害到自己。陸媒也批評2名男童的長輩有責任看好小孩，讓孩童暴露在危險中，大人要負最大責任。