萬米高空「擋風玻璃碎裂」　飛行員驚呼後...飛機冒火光

記者任以芳／綜合報導

大陸江西航空一架波音737-800型飛機在萬米高空飛行時，突然遭遇風擋火花燃燒爆裂。影片中清楚聽到飛行員大叫，接著玻璃碎裂，燃燒火光，情況一度十分危機。

《新京報》報導指出，涉事航班為江西航空RY8984航班。 該起事件發生於4日晚間20點多，該航班執飛庫爾勒至鄭州，因突發狀況，於當晚23點多許備降蘭州，機組及旅客均安全離機，旅客於次日中午補班抵達鄭州。

▲江西航空高空驚魂 。（圖／翻攝 新京報視頻）

透過視頻顯示，江西航空一架B737-800飛機執飛庫爾勒至鄭州航班，在巡航階段高度10100米，駕駛艙左前風擋外層玻璃突遇破裂，疑似是短路起火，火光燃起後，飛行員當場驚呼一聲。

報導稱，機組立即報告空管和公司，公司和機組保持即時的聯繫，給予技術支援。依照該機型的處置程式，原本可繼續飛往目的地，為了確保安全萬無一失，公司和機組共同決策採取更為穩妥的措施，在空管的指揮下下降高度，並在臨近的蘭州中川機場安全落地。

據江西航空事後說明，「飛機維修和飛行手冊對飛機風擋玻璃均有嚴格的檢查放行標準。」

根據該公司安全手冊描述，B737-800飛機風擋由多層玻璃組成，本次發生破裂為外層玻璃，外層玻璃不是結構層，不承受結構力，只提供剛度、硬度，以防劃傷、鳥擊和外來物損傷。 該飛機風擋承受結構力的中間層和內層均完好。

▼江西航空班機，飛行員前方擋風玻璃不明原因碎裂起火 。（圖／翻攝 新京報視頻）