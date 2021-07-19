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江西化工廠氣體外洩　村民：走一半就暈倒「農作物20分鐘乾枯」

▲▼江西化工廠氣體外洩　村民：走一半就暈倒「農作物20分鐘乾枯」。（圖／翻攝封面新聞）

▲工廠氣體外洩，許多村民都聞到臭味。（圖／翻攝封面新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

江西省贛州市半崗村一處化工園區16日上午發生不明氣體外洩，導致多位附近村民出現頭暈、噁心症狀，村內幾百畝的農作物也枯萎發黃。更有村民指出，氣體外洩時，大家正在田裡工作，很多人都聞到臭味，後來就有幾個人暈倒了，農作物也在「20分鐘內全部乾枯」。

根據《封面新聞》報導，村民張周（化名）表示，氣體飄過來時，他正在西瓜大棚裡面做農活，「空氣中有一些臭味，後來越來越臭，我們受不了才從大棚裡面出來。」

▼農作物雖未完全乾枯，但葉子的確都發黃枯萎。（圖／翻攝封面新聞）

▲▼江西化工廠氣體外洩　村民：走一半就暈倒「農作物20分鐘乾枯」。（圖／翻攝封面新聞）

張周指出，受到不明氣體影響，田裡的農作物不到20分鐘就全部枯乾，在田裡做事的村民中幾位年紀比較大的婦女，可能受氣體影響中毒，走不遠就倒在了田地裡面，「我馬上幫忙打電話叫車子來把人都接到醫院，但後來我自己也感到頭暈、噁心，前往醫院檢查。」

另一位村民張根（化名）則說，村裡大概有50多人感到不適，有10多人的症狀比較嚴重，頭暈並反覆嘔吐，他的妻子就是其中之一。

張根還說，農作物的部分，村子裡面有3個組400多畝的農作物都出現枯萎，連農田旁樹木上的葉子也掉了好多，「這些菜別說拿去賣了，就是我們自己都不敢吃，有人吃了以後肚子痛已經去醫院了。」

當地官方18日證實工業園區的確發生氣體外洩，但強調村民所說的「多人倒地、農作物20分鐘枯乾」不是事實，指有56人感到身體不適，但只有少數人出現乏力、頭暈、嘔吐等症狀，大部分人在醫院檢查無恙後就已返回家中，截至18日下午還在醫院留觀的僅4人。

▲▼江西化工廠氣體外洩　村民：走一半就暈倒「農作物20分鐘乾枯」。（圖／翻攝封面新聞）

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