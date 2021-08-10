12星座「分手前警訊」曝光！天蠍耍性感他卻冷感＝戀情沒救了

▲當彼此間「出現以下徵兆」，要小心愛情可能生變中。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文／亞提米斯

這是個混亂的時代，許多人不介意去介入別人的愛情，搞得談起戀愛跟在戰場上作戰差不多，有時候是妳在愛情裡頭太過鬆懈，反而給了小三可以趁虛而入的機會，要打仗總要先做好防守，這樣才有辦法去抵抗侵略者的動作，跟著亞提米斯一起來看看，當哪些狀況發生時，就代表愛情可能生變、妳需要好好防守或加強的時候囉！

請參考：太陽&金星星座

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★牡羊女：

當妳發現如果妳經常性地對男友發脾氣、甚至於是到了痛罵的地步，這往往就是一種警訊，牡羊女雖然發脾氣很快就過，但是發火起來如同天崩地裂，這往往會讓很多男人受不了，當妳太常抓狂，也就代表妳很可能逼走妳的男人囉！

★金牛女：

當妳發現妳跟男友之間討論的話題越來越少、幾乎都只在金錢和生活上的雜事方面打轉的時候，往往這也就代表妳和男友間的感情太平淡無趣，金牛女不太會開發話題，但還是要學習聊點有趣或浪漫的事，讓妳的男人不會想向外發展。

★雙子女：

當妳發現妳無法掌握男友行蹤的時候，也就是妳該小心的時候。聰明的雙子女通常只需要花一秒就可以猜到自己的男友現在在做什麼，因為每天男友的行蹤都沒法躲過妳的法眼，當妳無法掌握對方行蹤，就得擔心是不是男友魔高一丈囉！

★巨蟹女：

當妳發現妳開始一直打電話都找不到男友，或是常常在「等」男友的時候，就是妳要小心會不會有小三介入的時候了，巨蟹女不太敢表達自己某些擔憂，怕被男友誤會或引起男友不開心，可是全然的退縮也是不行的，有擔心不安就該開口。

▲當男友對獅子座的妳越來越少說甜言蜜語，小心愛情已有裂縫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

★獅子女：

當妳發現男友越來越少對妳說「我愛妳」或「我很想妳」等等比較甜蜜的字眼的時候，妳就得要注意囉！能把獅子女追到手的男人都要很會哄獅子女，如果不是這個男的覺得太穩定不需要哄妳了，也可能是他開始想要哄哄別的可愛女生了。

★處女女：

當妳發現妳碎碎唸時男友會對妳發脾氣的時候，通常也就是妳該好好小心的時候了。能跟處女座的妳交往，男方通常是很喜歡妳貼心的「提醒」，當男友厭煩妳這些「愛的小提醒」的時候，往往就是一個警訊、紅燈已經亮一半。

★天秤女：

當妳發現妳不管怎麼換新的服裝、新的髮型、新的妝感，妳的男友卻是一點反應都沒有的時候，就是一種警訊，天秤女向來都走在時尚尖端，但如果妳的男友並沒有因此而感到驚喜，這代表他開始不注意妳，或是開始注意別人了？

★天蠍女：

當妳發現妳在男友面前賣弄性感，男友反應卻很冷的時候，就是妳該小心的時候了。很多男人是因為天蠍女的魅力而愛上妳，當妳的性感不再發生作用，妳自己也會開始懷疑，之前這麼好色的他，是不是開始把念頭動到別的女人身上？

▲不管妳如何賣弄性感男友都無感，可能是已經把念頭動到別的女人身上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

★射手女：

當妳發現妳的男友開始對妳的生活小事有非常多的不滿時，這就是一種警訊。射手女通常生活都走自在路線，往往也不是賢慧型，男友通常也樂於接受，可是當男友開始對妳的生活習慣和家事做不好有很多怨言時，就可能有點不對囉！

★摩羯女：

當妳發現妳的男友越來越不黏妳的時候，摩羯女其實就該小心了。通常摩羯女都是走比較冷派的路線，所以往往都會是男友比較主動黏過來，摩羯女再回報給適當的熱情，但如果男友越來越不黏，那這就可能代表男友分心到別處了。

★水瓶女：

當妳發現妳出門逛街買東西、吃東西，總是跟朋友卻不是跟男友的時候，就是警報響起的時候。水瓶女朋友不少，但是談戀愛是需要兩人獨處的，妳願意陪朋友、但是不能夠一直把男友給晾著，這樣不等於是給外面的女人入侵的機會？

★雙魚女：

當妳發現妳的浪漫被無視、妳想牽男友的手卻總是不小心被甩開，大概就是警報大響的時候。雙魚女投入愛的時候是極浪漫的，往往男方也是很享受這樣被愛的感覺，可是一旦男友的反應很冷，那通常就是覺得膩了，這可是挺嚴重的事。

本文經授權轉自：亞提米斯