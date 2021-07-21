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7／26交管拚降級！國道服務區有望內用　駕駛休息室仍不開放

▲▼國道服務區總體檢。（圖／高公局提供）

▲待中央和地方同意，國道服務區有望再開放民眾內用。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

隨國內疫情趨緩，三級警戒有望於7月26日降級，交通部轄下單位也著手放寬相關管制措施。高速公路局表示，由於微解封時已開放國道服務區內用，但因地方政府未開放而暫緩，至今仍只能請民眾外帶。26號後若防疫降級，指揮中心與地方都同意開放，就有望開放服務區內用，但國道駕駛休息室、淋浴間等仍傾向不開放。

國內三級警戒7月26日起有望降級，交通部高速公路局業務組組長劉逢良表示，交通部於7月8日即宣布微解封措施，當初即想開放服務區內可用餐，但地方縣市仍禁止餐飲內用，因此國道服務區也跟隨地方指引，一律禁止內用僅能外帶。

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劉也說，若降級後中央和地方都評估可行，就有機會開放服務區內用。但大原則不變，仍和微解封時一樣，國道服務區用餐以一小時為限，用餐區須設立隔板、採梅花座，服務區人流管制以每人3.5平方公尺為原則。

但高公局也說，國道駕駛員休息室、淋浴間評估仍有群聚風險，因此仍傾向維持不開放。

公路總局則說明，若26日宣布降為二級，公路客運防疫措施將回歸二級規定辦理，並無新增規劃。一率全面測量體溫，民眾進入公路客運場和乘車期間一率配戴口罩，並於公路客運運具內禁止飲食，若民眾因需求必須喝水、服藥、哺乳等應於食用完畢後儘速配戴口罩。

另，桃園機場同樣配合三級警戒防疫措施，航廈內公共空間一率禁止內用，包括美食街至航空公司貴賓室等均一率改為外帶。桃機僅表示，屆時將配合指揮中心規劃辦理。

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