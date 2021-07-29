桃機倉儲人員接種專案開跑　3日內拚千人打疫苗

▲桃機為倉儲、貨運人員施打疫苗，專案將於三日內拚千人接種。（圖／桃機公司提供）

記者許維寧／台北報導

為了維持航空貨運成長動能，桃機連三天提升國門邊境貨運從業人員疫苗接種率，桃園機場貨運集散站及承攬業公會專案疫苗自7月28日起開始接種，規劃3日內完成千人施打。本次專案接種對象包括長榮空運倉儲、華儲、永儲、遠雄、洋基通運（DHL）員工，以及貨運承攬業從業人員等。

桃機公司於昨日起針對倉儲業者以及貨運人員啟動專案接種計畫，為便利人員就近接種，桃機特別提供場地、規劃現場動線，由衛福部立桃園醫院進駐接種。

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機場公司副總經理洪玉芬表示，2020年桃園機場在全球疫情壟罩下，國際航空貨運量達234.2萬公噸創歷史新高，位居全球第4大繁忙機場；桃機倉儲及航空貨運承攬等行業都功不可沒。本次中央流行疫情指揮中心、交通部與民航局等部會考量從業人員風險，以及部立桃園醫院的支援全力協助此次專案施打，可提高接種率確保航空貨運營運順暢，維持台灣經濟成長。

桃機公司統計，自5月6日起至7月28日止，已辦理31場專案疫苗施打，服務逾8400人。由於平均每日進出航空貨運站區的人數相當頻繁，在Delta變種病毒威脅升高之際，除持續辦理疫苗接種提升群體保護力外，桃園機場貨運站區及自由貿易港區各業者均嚴格執行管制措施並落實各項防疫作為，包括人員、車輛進入前均需進行實聯制登錄、量測體溫與酒精消毒、全區全程配戴口罩、以及每日須針對場域與車輛進行清消等。