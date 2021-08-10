紅燈右轉遭取締竟嗆警「你是有牌流氓」 騎士下場出爐

▲桃園市邱姓男子今年4月間騎車行經中壢區中美路紅燈右轉，被員警攔查取締時辱罵「你是有牌流氓」，遭員警以侮辱公務員罪嫌提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子今年4月間騎車經過中壢區中美路時紅燈右轉，被員警攔下取締，邱男不滿員警開單當場以「你是有牌的流氓」、「我會找你麻煩」等語辱罵，員警事後提告；桃園地院法官審酌，邱男辱罵員警「有牌的流氓」之侮辱性言語辱罵員警，造成員警名譽、人格及社會評價受損，審結依侮辱公務員罪判處2月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，邱姓男子今年4月12日下午3時34分，騎機車行經中壢區中美路與新生路口處因遇紅燈而右轉，當場被中壢分局興國派出所金姓員警攔停開單，邱男當場對金員辱罵「你是有牌流氓啦」、「我就流氓啊，你就有牌的，我沒牌而已」。

邱還繼續挑釁「你是哪個分局的？我會找你麻煩，不用害怕啦」等語，除被當場開單告發外，事後依妨害公務、恐嚇等嫌移送桃檢偵辦；桃檢根據員警提供密錄器截錄光碟影像佐證，檢方偵結依妨害公務罪嫌將邱男聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，邱男騎車紅燈右轉，被員警攔停還以「有牌的流氓啦」辱罵，除造成員警名譽、人格及社會評價受損，顯見無視公權力之執行、法治觀念顯薄弱。衡酌邱在偵訊中坦承犯行，尚有悔悟之念，兼酌迄今未有對員警有任何歉意之舉，審結依侮辱公務員罪，判處2月有期徒刑，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，還可上訴。

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