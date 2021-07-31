影／3立陶宛贈2萬劑AZ抵台畫面曝！機邊驗放通關　解封即投入施打

記者沈繼昌／桃園報導

東歐立陶宛捐贈2萬劑AZ疫苗，31日上午10時34分由土耳其航空貨機運動抵桃園國際機場，桃機公司證實，這批疫苗抵台停靠貨機機坪，地勤人員將貨艙疫苗卸下，再由機坪待命海關人員完成機邊驗放通關程序，運送至冷儲物流中心存放封緘，等待解封後可立即投入疫苗接種作業。

▲東歐立陶宛捐贈台灣2萬AZ劑疫苗，31日上午約10點34分由土耳其航空貨機運送抵達桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲立陶宛捐贈台灣2萬AZ劑疫苗，31日上午約10時30分由土耳其航空貨機運送抵達桃園機場，海關人員在旁等候疫苗等貨物卸下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這批由立陶宛捐贈的2萬劑AZ疫苗，由土耳其航空TK6210貨機航班於昨天由伊斯坦堡起飛，中間停靠烏茲別克塔什干國際機場，31日上午10時30分出現在桃園國際機場上空，10時34分降落後停靠貨機機坪，地勤人員將貨艙疫苗卸下後，再由海關人員完成驗放通關程序，運送桃機附近的冷儲物流中心存放封緘。

▲立陶宛捐贈台灣2萬AZ劑疫苗，土耳其航空貨機運送抵達桃園國際機場，海關與地勤人員在機旁完成放驗通過程序。（圖／記者沈繼昌翻攝）

立陶宛政府在今年6月間曾宣布將捐贈台灣2萬劑疫苗，我駐拉脫維亞代表處28日表示，疫苗已於當天運抵立陶宛維爾紐斯機場，預計在7月31日運抵台灣桃園國際機場，今日上午果然如其運抵台灣，解封後將可立即提供國人施打疫苗。

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