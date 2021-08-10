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社會 社會焦點 保障人權

開車撞路人膝蓋　他怨：快過追訴打來要10萬...無悔意判拘役50天

▲生病，受傷，意外，住院，車禍，骨折，體檢，健康。（圖／pakutaso）

▲汐止孫男過馬路遭李姓駕駛撞擊，差4天將屆6個月提出過失傷害告訴。（示意圖／pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

李姓駕駛去年1月15日駕駛自用小客車載著妻子，行經新北市汐止區大同路1段286巷在路口欲左轉往大同路1段往台北行駛，不料，撞擊到正在過馬路的孫姓男子，導致孫男左膝受有挫傷。事後因李不認有肇事，孫男在過追訴期前4天提告。士林地院審結，依行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行而犯過失傷害罪，判處拘役50天，可易科罰金。

去年1月15日晚上6時40分，孫男沿大同路1 段219號前的行人穿越道步行通過路口，李男見狀閃煞不及，導致自用小客車車頭因此撞擊孫男左膝。警方到場後，李駕車搭載孫到醫院，但矢口否認有過失傷害犯行，辯稱「我左轉時看到他在我右側前方2大步，他持續走過來，我就立刻煞車，並無撞到他」；事後孫拍他引擎蓋，並走到駕駛座旁拍車窗表示，「你撞到我，我要報警。」

同時李也喊冤，「他如果有被我撞到，怎麼沒有摔倒，載他去醫院後，掛號還沒完成就一直要求我和妻子離開。」並抱怨「我懷疑他是否真的有受傷。」今年6月11日，孫男提告。

孫男持醫師診斷結果，其左膝挫傷一節，李卻辯稱，本件並無孫的傷勢的相片，醫師可能僅依照孫的陳述就開立診斷證明書給他，無法證明他確有受傷。但法官經查，護理人員當時有使用彈性繃帶處理，並有開立3天份藥物，已足認他就醫時確實左膝挫傷，而且醫師本無就病患受傷部位拍照的義務，在病歷中記載診斷結果就可。

▼李男駕駛車輛撞擊正在過馬路的孫男。（圖／PAKUTASO）

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

法官認李開車撞擊孫的左膝，可能造成左膝挫傷，不能以沒跌倒就認為沒撞上，再者，輕度挫傷一般為毛細血管出血，加上局部損傷引發水腫，受傷部位一般沒有皮膚破損，或只存在表皮輕度擦傷、局部腫脹、疼痛等，孫的腳傷輕微並不會影響行走能力，應該可以忍痛走路到附近店家詢問地址來報案。

李男反駁，案發後快滿6個月已快過追訴期，才接到孫男要求賠償10萬並提告，根本故意不給他調閱監視器跟找證據反駁。法官認李先後數次接受警方及檢察官詢問也未要求調取監視器，審理時才提出聲請，孫男是否提出告訴及何時是他的權利。

法官審酌，李男開車應小心謹慎，維護自身及他人生命身體安全，但因過失致孫受傷，犯後否認犯行，未能達成和解賠償，犯後態度不佳無悔意，考量孫傷勢輕微，依行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行而犯過失傷害罪，判處拘役50天可易科罰金。可上訴。

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