記錄超過750萬人的幸福和感動　《高度2500呎的夢想》新書發表

▲《高度2500呎的夢想》台灣國際熱氣球嘉年華新書發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「謝謝您們讓熱氣球成為國際旅客認識台東這座城市的最佳名片」，台東縣政府9日下午2點在誠品信義店舉辦《高度2500呎的夢想》台灣國際熱氣球嘉年華新書發表會。饒慶鈴表示，台灣國際熱氣球嘉年華自2011年開始舉辦，迄今吸引逾750萬人次參與，縣府將成長過程完整收錄在《高度2500呎的夢想》一書，紀錄過往十年熱氣球嘉年華的精華，並特別製作拍攝熱氣球紀念影片，要和無數球迷一起分享熱氣球帶來的每個感動，也希望在目前疫情衝擊下，熱氣球能為台灣帶來祝福與盼望的正能量。

《高度2500呎的夢想》台灣國際熱氣球嘉年華新書發表會，前行政院長毛治國與交通部觀光局副局長林信任及遠見．天下文化事業群創辦人高希均等貴賓應邀出席，一起見證熱氣球嘉年華的成長

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饒慶鈴表示，台東是全台最能飛、最適合發展空域活動的地區，因此，我們抓住這個優勢，在2011年舉辦台灣首屆的熱氣球嘉年華活動，並且跳脫短期活動的思維，是全世界辦理天數最長的城市，熱氣球的爆紅，為台東帶來翻轉的契機，突破交通不便的限制，被Booking.com評為2021年全球最好客目的地第一名，10年來光是參與熱氣球嘉年華的旅客就超過750萬人次，甚至形成所謂的「熱氣球經濟學」，為台東帶來超過200億的商機。

▲《高度2500呎的夢想》台灣國際熱氣球嘉年華新書發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東成功的熱氣球外交也吸引了其他縣市的關注，台北市在今年率先與台東合作，啟動「城市加乘計畫」，製作台北市吉祥物熊讚造型熱氣球加入台東的熱氣球行列，將與超級明星HELLO KITTY熱氣球一起在熱氣球嘉年華中亮相，讓「熱氣球不只是熱氣球」更成為台東最好的合作媒介，達到資源共享、跨域加值的效果。今年邁入第11年的台灣國際熱氣球嘉年華，在過去10年間累計了無數感人故事，熱氣球不僅是台東的希望，更見證了台東化不可能為可能的歷程。

饒慶鈴鼓勵大家踴躍搶購《高度2500呎的夢想》，相信熱氣球的故事可以鼓勵每一個正在築夢過程中的朋友。縣府指出，《高度2500呎的夢想》已於7月30日正式發售，球迷可於台東故事館及博客來、誠品、金石堂等各大通路購買，購買10本以上還可享團購優惠，鼓勵公司行號一起加入團購，讓熱氣球故事在疫情中帶來更多正能量。



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