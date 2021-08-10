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世界首創！公總推瀝青磚機械工法　15分鐘修復路面耐久度更高

▲瀝青磚坑洞修補整合式機械化工法。（圖／公路總局提供）

▲公路總局材料試驗所研發出最新瀝青磚坑洞修補整合式機械化工法，大幅增加路面修補耐久時間。（圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

柏油路不平往往成為機車族的惡夢，交通部公路總局材料試驗所研發世界首創「瀝青磚坑修補整合式機械化工法」。透過機械設備精準執行刨削，再使用瀝青磚填補，耐久時間可達兩年以上，也能減少坑洞修補作業的人力成本。

交通部公路總局今（8/10）召開記者會，材料試驗所所長顏召宜表示，公路總局於去年研發出世界首創「瀝青磚坑洞修補整合式機械化工法」，透過特製的機械設備「移動式路面銑洞機」進行道路坑洞精準刨削，之後再使用瀝青磚填補，即可加快路面坑洞修補速率，減少坑洞對用路人的危害。

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顏召宜談到，移動式路面銑洞機械可於道路坑洞處快速刨削出符合選定瀝青磚尺寸的精準孔洞，孔洞形狀可依需求選定為方型或圓型，選定形狀後即可於10分鐘內完成銑刨，再藉由適當黏結材料進行瀝青磚填補。

過去孔洞填補多使用冷料處理，但顏召宜說，冷料只要一遇水便容易損壞，有耐久性不佳、跑料等問題，但瀝青磚修補耐久時間可達兩年以上，有效延長路面的壽命。且一個坑洞修補時間僅需要10至15分鐘。

▲瀝青磚坑洞修補整合式機械化工法。（圖／公路總局提供）

▲移動式路面銑洞機械可於道路坑洞處刨削出符合選定瀝青磚尺寸的精準孔洞，孔洞形狀可依需求選定為方型或圓型。（圖／公路總局提供）

公路總局於2014年開始研發「瀝青磚工法」，並於2016及2017年取得國內2項專利，近期再完成「瀝青磚坑洞修補整合式機械化工法」並提出專利申請，於2021年5月取得「可精準控制孔洞尺寸的道路路面挖掘裝置」新型專利，共計3項專利。

顏召宜談到，該項技術將無償授權地方單位使用，協助各單位執行預防性路段養護、修補坑洞。

顏召宜也說，目前機械研發為第一代原型機，將持續研發第2代，結合AI 更高效能的路面銑洞機「車載式路面銑洞機」，將銑洞、粒料吸除、填膠、置放瀝青磚等作業全部整合為全自動化瀝青路面修補機，並可將裝置安裝於車輛上，讓施工人員不需全程站立，只需以1至2個人力透過面板操作便可完成坑洞修補。

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