重建希望之橋「至少要1.5億」　高雄3部落501人恐再慘困20天

▲「明霸克露橋」7日被湍急水流沖斷，中斷3部落聯外道路 。（圖／ 翻攝記者爆料網）

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區代表希望之橋的「明霸克露橋」不敵湍急溪水被沖斷，使得復興里三個部落聯外道路中斷，高雄市長陳其邁9日在高雄市議會指出，目前估算大概要20天才能搶修完成。公路總局三工處表示，當初勤和與復興中期道路整體總經費耗資10億，其中這座橋如果能夠在原橋重建的話初估至少也要1.5億，但由於修復難度高，還要持續評估長期方案，近日以優先搶通做出便道為主。

明霸克露橋位於玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪三水匯流處，採簡易鋼橋型式設計，全長695公尺，2017年4月橋梁完工通車之後，當地部落民眾稱該橋為明霸克露橋，代表著希望之橋，延續部落生命力。

公路總局當時經評估，約可抵抗單一颱風豪雨事件總累積800mm之雨量（約3天以上總累積雨量），通車初期雖挺過106年0602豪雨衝擊，但這次暴雨二日雨量累積就已超過1000毫米（單日雨量近700毫米以上），在連續性短延時極強降雨，超過中期橋梁設計標準，引發橋梁沖毀。

▲▼昨日第一趟物資已於11:28分成功降落目標地。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁今在議會答詢表示，針對受損橋梁部分，現在估算大概要20天才能搶修完成，早上交通部王部長也會到現場，現在比較擔心交通中斷，萬一有急重症患者需要救援會比較麻煩，但衛生所主任是很了解當地里民身體狀況。他也說，當然是希望說能加快，假如能夠再提早的話，用其他的方式，例如是不是能夠用便橋、用涵管讓它排水比較順利，然後再直接可以用四輪驅動車，或者運補一些物資可能比較快的一個方式來縮短時間。

公路總局第三區養護工程處副處長許通盛表示，當初莫拉克風災後，勤和至復興中期道路橋梁建設方案耗資10億，其中也包含這次被沖毀的橋樑。目前現場狀況還不穩定，修復難度高，後續還要視上游、土石狀況才能做修復方法、經費評估，初步估計如果能夠原橋重建的話，至少也要花1.5億元。

公路總局表示，目前先以把原路搶通為優先，後續則視這幾天土石狀況才會做進一步評估，實際上修復的方法跟經費還沒定調。

7日下午1點半左右，甲仙工務段台20線明霸克露橋遭玉穗溪水暴漲沖斷，致使復興、拉芙蘭以及梅山三個部落聯外道路無法通行，部落形成孤島且電力中斷，3處部落共有501人受困。

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