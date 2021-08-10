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賴士葆痛批吳秀梅：放任高端通過EUA　造福自己人打特權疫苗

▲▼國民黨立委賴士葆批食藥署署長吳秀梅，黑箱作業超打疫。（圖／翻攝賴士葆臉書）

▲賴士葆批吳秀梅，造福自己人打特權疫苗。（圖／翻攝賴士葆臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委林奕華9日爆料，食品藥物管理署將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人列至第二類疫苗施打名單。對此，國民黨立委賴士葆也批評，食藥署署長吳秀梅放任高端沒第三期試驗就通過EUA，卻造福自己人打特權疫苗，吳秀梅最該做的就是，率領與食藥署直接、間接連結的員工打高端。

針對林奕華的爆料，食藥署喊冤，該人員由疾病管制署造冊，並非食藥署。疾管署回應，相關人員皆經ACIP專家會議討論同意，運送、生產疫苗人員染疫甚至群聚，恐怕衝擊疫苗配送與接種。

不過，食藥署和疾管署的回應仍無法平息外界的質疑。賴士葆10日在臉書表示，吳秀梅讓食藥署瞬間爆紅，成為全台最火紅讓人羨慕的政府機關，同時，吳秀梅也躍升全台最令人火大的政府官員，不是因為防疫的勞苦功高，而是吳秀梅的偏執妄為呵護高端及食藥署黑箱作業超打疫苗，讓她形象變成過街老鼠一般。

賴士葆指出，食藥署編制646人，接種疫苗人數1089人，施打率高達169％，自肥超打對象包含約聘僱、臨時人員、替代役等外圍單位的人員，還有吳秀梅擔任董事長的「財團法人醫藥品查驗中心」員工，凡與吳秀梅有關的員工都被雨露均霑，太幸福了。

賴士葆提到，被踢爆後，吳秀梅不以為意，繼續徇私圖利自己人，將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人，偷渡到第2類優先特權的疫苗施打名單當中，並且拒絕提供相關的資料和數據給立委，疾管署說這些名單都是ACIP專家會議討論同意，陳時中說第二類施打名單個資不能公布，因為不能見人，被保護也見不得人，難怪第二類施打人數已經爆增膨脹一倍以上，當一切黑箱作業，所有的資格認定他們說了算。

賴士葆認為，台灣疫苗因為蔡政府的失誤，嚴重不足，看到官員不斷的監守自盜造福自己人，吳秀梅如此大膽顢頇，完全不顧社會觀感，是因為有陳時中太多黑箱的前科，所以她只是跟進罷了。

賴士葆提及，吳秀梅換掉一半EUA審查委員的名單、不肯公布審查委員的名單、不計毀譽呵護高端不良製程的產品、放任高端沒有第三期試驗就通過EUA、急著讓高端列為公費疫苗等等，食藥署護高端已經賠上政府的公信力，常見她出面駁斥外界對高端的批評，不在乎外界認為她是高端代言人。

賴士葆還說，其實吳秀梅最該做的就是，率領食藥署所屬員工，與食藥署有直接、間接連結的幾千名員工只打高端，來證明她心心念念所呵護的高端疫苗值得信賴，不要說一套，做一套，不要老學陳時中那一套啊！

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