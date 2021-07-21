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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌道歉稱「奧運主角是選手」　賴士葆揪「松機送行秀」打臉

▲東奧國手團送行，選手成配角。（圖／翻攝賴士葆臉書）

▲賴士葆揪官員替東奧國手團送行，選手成配角。（圖／翻攝賴士葆臉書）

記者蘇晏男／台北報導

羽球球後戴資穎等國手搭經濟艙出征奧運引爆民怨，行政院長蘇貞昌為此在24小時內3度道歉，並強調「奧運的主角是選手，不是陪同的官員」。不過，國民黨立委賴士葆批評，奧運選手都在左營訓練中心，如果選手比較重要，怎麼勞師動眾讓選手北上，然後安排在松山機場上演官員送行秀？官員可以到高雄去送行啊。

針對蘇貞昌稱奧運的主角是選手非官員的說法，賴士葆21日下午在臉書批評，如果這話成立，大官處處以民為本，所有的奧運選手都在左營訓練中心，為什麼不從高雄飛日本？卻要勞師動眾，舟車勞頓的讓被稱為主角的選手全部搭車北上，然後安排在松山機場被稱為配角的官員表演送行秀？既然主角比較重要，要耍官威追求儀式感，官員可以到高雄去送行啊。

接著，賴士葆提到，五月初，蘇貞昌說有些單位執行防疫沒有到位、盡責，往後執行防疫若未盡責，必須究責。這一次防疫破口造成700多人死亡，隨口隨興又輕率的談究責，至今為什麼沒有任何官員為此負起政治責任？

「蘇貞昌說賽後要追究政治責任，體育署長已經請辭待命，蔡英文過去承諾選手要搭商務艙，潘文忠在立法院也承諾立委要讓選手搭商務艙，如今食言而肥，承諾跳票，招標書上根本沒有將選手列入商務艙的計劃，胡扯防疫考量，潘文忠為何不究責下台？」賴士葆如此斥責。

賴士葆再罵，蔡政府嘴巴奉行《孟子》盡心下篇的「民為貴，社稷次之，君為輕。」實際上孰重孰輕很淸楚，君、民根本是主客易位了。

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