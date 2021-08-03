五倍券行政費是三倍券的6倍？　賴士葆：圖利廠商

▲三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院將發放「五倍券」，採1000元換5000元方案，預算約1100億元。對此，國民黨立委賴士葆質疑，五倍劵的行政費是三倍券的6倍，花這麼多行政費是要圖利外包廠商嗎？

賴士葆3日在臉書表示，政府不理會在野政黨以及執政黨次團發現金的呼籲，硬要發放五倍券，還引用三倍券的成效來突顯五倍券的正當性，但看結算就知道是大內宣的成份較多，審計部的報告明白指出三倍券的成效不怎麼樣。

賴士葆指出，去年的三倍券是一般人民用1000元換3000元的消費券，所以政府實質發放2000元，預估發給2258.25萬人，共花費45l億左右；再加上121萬人的低收戶（每人3000元）的補助共36.3億這兩者加起來共487.3億，佔了三倍券預算510億的95.5 %，行政費占4.5 %左右共花費23億元左右。

至於五倍券，賴士葆提到，民眾要拿1000元換5000元的消費券，亦即對民眾發放4000元，以上一期的2258.25萬人計算，需要903億，加上低收入（約121萬人）每人5000元的消費券，需60.5億，兩者相加共963.5億，佔政府要發放五倍券總預算1100億的87.5%，剩下12.5%作為行政費，約為136.5億元，五倍劵的行政費是上次三倍券將近6倍之多，行政院有必要向全民說明為何要花這麼多的行政費，是要圖利特定的外包廠商嗎？

賴士葆認為，若直接對人民發現金每人5000元，所需不到1200億元（如果排富會更少）與現在發五倍券的預算差不了多少，最近民調都指出有六、七成百姓希望政府發現金，免得以後還要排隊消費券（因為上一次三倍卷用數位不到8%）、要收集消費券、要兌換現金等等繁雜的手續，更不用說可能會有偽造品出現。

賴士葆批評中央，不理會百姓的聲音，而要發放五倍券，除了突顯政府的自大顢頇，或刻意藉此預算圖利特定廠商等，實在找不出任何理由，政府要去做這麼吃力不討好的工作。