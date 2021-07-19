他指PTT惹怒主子遭抹紅中共同路人　「鄉民覺醒被認為形同背叛」

▲國民黨立委賴士葆質疑PTT惹怒主子，遭蔡政府抹紅為中共同路人。（圖／取自賴士葆臉書）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委賴士葆19日表示，一般認知的PTT過去背景偏綠，國防院列出47個帳號，暗示他們是中共滲透進來的PTT八卦版的網軍，當PTT鄉民開始有些覺醒，質疑、批判執政黨的政策，在全面執政的蔡政府執行之下卻被認為形同背叛，難保下場會像中天新聞台被政府直接回收殲滅。

賴士葆指出，國防部所屬的國防安全研究院發表文章，延續過去親綠的網紅寫手，指稱PTT是大陸對台認知作戰的平台，這次國防安全研究院的文章分析PTT八卦版輿論，認為他們刻意設計渲染的文章，對政府製造防疫施政壓力。

賴士葆說明，該文章指稱PTT鄉民蓄意批評台灣防疫一團糟，中國大陸比台灣更有效率。簡言之，分批次的把PTT操作抹紅成為中共同路人，在新威權的體制之下，只能允許一言堂的聲音存在。

賴士葆提及，幾年前行政院長蘇貞昌上任後，指示行政院各部會加強社群網路及社群媒體與民眾溝通，從此總統蔡英文政府非常高度的倚賴網軍治國，網路新媒體的標案倍數成長。

賴士葆強調，網路世界平時成為政府的大內宣的管道，製梗圖、貼文、粉專、網紅、側翼等等，網軍變成看不見的千軍萬馬，對於所有批評監督的輿論，發動攻擊抹黑，甚至移送檢調偵辦。

賴士葆表示，選舉的時候利用執政的優勢，散播有利執政黨的言論，藉著打假新聞， 政府有時成為假新聞的來源，掌控整個國家機器全部資源，執政黨與在野黨在話語權的掌控全然偏斜在極度不對等、不公平的角度。

賴士葆認為，一般認知的PTT過去背景偏綠，國防院列出47個帳號，暗示他們是中共滲透進來的PTT八卦版的網軍，結果台北市議員徐巧芯調查發這47個帳號背景，支持民進黨比例高達74％，現在忽然被打成中共同路人。

賴士葆說，當PTT的鄉民開始有些覺醒，質疑、批判執政黨的政策，然而在全面執政的蔡政府執行之下被認為形同背叛，台灣的政治正確就是要原汁原味的深綠，不能有任何摻雜。

賴士葆認為，這是黨政軍全面掌控監控媒體的時代無誤，基於前車之鑑，最後社群媒體PTT的下場，會不會像中天新聞台被政府直接回收殲滅，實在令人堪慮。

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