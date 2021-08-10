遭疑國產疫苗人員打特權疫苗　陳時中揭第2類「高端聯亞僅4人」

▲疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨立委林奕華昨爆食品藥物管理署將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人列至第二類特權疫苗施打名單，還拒絕公開相關細部數據資料，質疑國產疫苗人員用特權施打國際疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10）日提出數據回應，該類人員當中屬於高端、聯亞僅有4人完成接種，他們是疫苗生產廠商兩家公司都非常堅決要打他們自己的疫苗。

林奕華爆出食藥署利用衛生單位第一線防疫人員之名，將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」共2335人列至第二類特權疫苗施打名單。林奕華指出，早在7月初就已行文詢問，但食藥署不但遲遲不願意提供，也不願意說明無法提供的正當理由。後來衛福部提供給國會辦公室的公文卻明明白白顯示，衛福部所屬各單位的疫苗造冊數、施打數、施打率為何。

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林奕華質疑，難道疫苗生產人員名單也包含高端、聯亞人員？連國產疫苗生產人員都施打國際疫苗？

陳時中今日回應，第二類當中疫苗生產、倉儲物流人員，是由疾管署因應冷鏈需求、貨物流、疫苗生產等相關進行造冊，疫苗生產有4家場商，倉儲物流有3家場商，總共打2614人，其中高端與聯亞總共4個人。



陳時中說，高端與聯亞公司相關人員非常堅決要打自己的疫苗，雖然請他們造冊，但只打了4個人。

食藥署主秘李明鑫昨日晚間受訪時表示，「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」並非由食藥署造冊，必須要詢問疾管署。疾管署副署長莊人祥昨受訪時回應，倉儲、物流人員確實由疾管署負責造冊，且之前這些人員都已經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）同意列為第二類接種對象，像是倉儲人員感染，會造成疫苗運輸出現問題。