AZ疫苗接種後死亡增5件！　「最年輕38歲」8／13要解剖

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布疫苗接種後不良事件最新數字，昨天新增74件疫苗接種後不良事件，38件非嚴重不良事件，5件死亡，5人都是AZ疫苗接種後發生死亡，年齡在38~62歲之間，接種1~20日之間發生，其中38歲個案預計8/13解剖。

指揮中心今公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為3例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。指揮官陳時中也直言，這是縣市別最少的一次，整體來說疫情控制的還不錯。

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另外，今日也新增5例境外移入個案，為2例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自法國(案15899)、美國(案15900、案15901)、印尼(案15904)及瑞士(案15906)入境，入境日介於6月28日至8月8日。

案15900在6/9、7/1已經在美國打兩劑輝瑞BNT疫苗，8/7～8/8抵台，所以已經接種兩劑又過14天，符合完整接種，另外案15901在6/12、7/9分別接種一劑輝瑞BNT疫苗，看起來到現在也是接種完兩劑，已經滿14天，所以兩例都是有符合完整接種條件。而根據統計，台灣打完兩劑還沒滿14天確診的，目前有5例，打完兩劑經過14天仍染疫的有6例。