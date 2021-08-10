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民進黨立委要求強化中東歐關係　邀請立陶宛議長疫情後訪台

▲▼立法院 「加強我國與中東歐外交關係」記者會 張廖萬堅 邱志偉 許智傑 外交部歐洲司長陳立國。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委邱志偉召開「加強我國與中東歐外交關係」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

歐洲國家立陶宛、斯洛伐克、捷克日前相繼宣布捐贈台灣疫苗，立法院台灣與波羅的海三國國會議員友好協會會長邱志偉等人10日表示，近期台灣與中、東歐國家互動頻繁，屢創下重大外交突破，外交部應從預算、人才及政策等面向，強化台灣對中東歐國家的外交能量。

民進黨立委邱志偉、張廖萬堅、許智傑10日上午召開「加強我國與中東歐外交關係」記者會，呼籲外交部強化我國對中東歐國家的外交能量，讓歐盟中與台灣理念相近的中小型民主國家，成為台灣外交困境的突破口。

邱志偉提及，台歐關係史上最佳，我國外交策略應根據國際情勢之變動做調整，從立陶宛、捷克再到斯洛伐克的種種友台行為來看，歐盟的中、東歐國家在台歐關係中將扮演特殊角色，區域裡的中小型國家可以代替強權大國加深與台灣的合作。

邱志偉認為，加強與中東歐盟國家的關係，應為台灣未來對歐外交的優先重點工作，因此建議外交部提出新版的台歐外交戰略，滾動式調整我國對歐外交工作策略。

邱志偉說，台灣的外交處境已非常艱難，外交部積極拓展並提升與中東歐各國實質關係不能空有決心，還必須有充足外交資源支持，必須從預算面、人才面及政策面三方面更實質的加強外交能量。

▲▼立法院 「加強我國與中東歐外交關係」記者會 張廖萬堅 邱志偉 許智傑 外交部歐洲司長陳立國。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委邱志偉。（圖／記者屠惠剛攝）

許智傑表示，台灣駐立陶宛代表處未來將成為台灣連結北歐及波羅的海的新橋樑，而中歐V4四國代表處則是連結東歐及南歐的渠道，他要求外交部通盤檢討，如何運用現有外館資源來建立與更多歐洲國家互動交流。

許智傑也提到，民間的經貿、觀光、文化交流等，也是外交工作相當重要的一環，首先必須提升雙邊交通的便捷度，建議政府盡快與相關國家政府商議開闢更多歐洲直航航線，讓未來台灣與歐洲的經貿觀光連結更為緊密。

張廖萬堅認為，在反威權追求民主自由的道路上，中東歐國家都與台灣有類似的過往與共享的價值， 而這些國家接連對台灣伸出援手，就是秉持民主自由的無比勇氣，力抗中國戰狼外交的威脅。

張廖萬堅強調，去年「Taiwan Can Help」透過口罩、防疫生產設備的捐贈，協助歐洲各國共同抗疫，引起國際共鳴，台灣應當把握難得的歷史時刻，加強對中東歐國家的外交工作，透過體育、文化與科技學術及產業等面向，建立實質的夥伴關係。

此外，為強化台立國會情誼，並發揮台灣與波羅的海三國國會議員友好協會在國會外交扮演的重要角色，邱志偉也公開邀約立陶宛議長於疫情緩和後來台訪問，期盼依循捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）日前訪台的成功模式，深化台灣與中東歐各國之雙邊國會關係。

外交部歐洲司長陳立國表示，立委所提的建議會帶回研議及接納，而台灣不僅是民主自由陣營的堅實夥伴，更是可靠信賴的朋友，因為台灣很認真地實踐說出的話及提出的計畫。

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