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二級警戒適度解封　嘉明湖從「荷包蛋」→滿水位迎客

▲嘉明湖滿水位迎客。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲嘉明湖滿水位迎客。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林管處配合中央流行疫情指揮中心COVID-19疫情二級警戒維持，10日起再新增開放知本自然教育中心、大武山生態教育館及嘉明湖國家步道（含附屬營地設施），但通鋪型山屋、浸水營古道至東段及戒茂斯山徑經地方政府依據傳染病防治法相關公告措施之場域仍暫不開放，嘉明湖因近日降雨量大增從「荷包蛋」恢復到滿水位，歡迎遊客前來探訪。

台東林管處表示，嘉明湖國家步道自10日起限量開放當日往返名額，申請步道全程者每日開放40位名額，最遲需於出發前1日之上班時間內提出申請，經許可後進入。

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嘉明湖營地亦自10日起開放4個營位之申請，申請方式請參考嘉明湖國家步道網站公告「林務局自然步道登山山屋於COVID-19防疫暫停開放期間之住宿申請作業暫行補充措施」。

林管處再次提醒，依中央流行疫情指揮中心管制措施說明營地帳篷除同住家人外，以1人1帳為原則，以預防群聚感染風險。暫不開放場域包含嘉明湖步道附屬向陽及嘉明湖山屋，請山友勿進入室內住宿空間。浸水營古道東段及戒茂斯山徑配合地方防疫管制維持不開放。

台東林管處呼籲，遊客進入所轄森林育樂場域須配合量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得進入；場域內須全程佩戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。並於出發前充分蒐集資訊，謹慎規劃行程，友善對待當地部落環境及野生動植物，同時考量其他使用者與場域工作人員之安全。


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