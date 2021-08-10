夏天的「老大哥」來了！仍壓不住午後雷雨　數個颱風生成時間點曝

▲太平洋高壓勢力延伸，各地天氣回穩，但仍有午後雷陣雨。（圖／臉書氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

大範圍的低壓帶遠離台灣，太平洋高壓移動到台灣東方海面，將使各地天氣稍微穩定。中央氣象局表示，各地仍可能出現午後雷陣雨，尤其是大台北地區與各地山區將有較強雨勢。氣象達人彭啟明表示，夏天的老大哥「太平洋高壓」勢力延伸，台灣天氣回穩，但仍壓不住午後雷陣雨，另預計8月下旬有機會有數個颱風生成。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩日中南部天氣稍微不穩定，清晨到上午可能會有零星降雨，若對流雲系離開則又能看見陽光。今日上午東南部已有對流雲系移入陸地，造成屏東恆春半島有瞬間強降雨，時雨量已達50毫米。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日中午過後各地山區、大台北地區將有較多雨勢，且午後雷雨降雨時間可能持續較長。溫度方面則日漸悶熱，大台北地區高溫34度、東半部32度、中南部30到31度，大台北、宜蘭、花東縱谷等地有小範圍高溫。

▲午後大台北、各地山區有雷陣雨。（圖／氣象局）

明日天氣與今天類似，台灣仍處於太平洋高壓邊緣，周四到周末中南部清晨到上午都有陣雨，白天有陽光，對流雲系移入則會有雨，至於雨勢大小則須視當時大氣環境與水氣多寡而定。

氣象達人彭啟明表示，「夏天的老大哥太平洋高壓終於來上班了，西南季風連三周主導東亞天氣終於告一段落。但台灣仍在太平洋高壓勢力邊緣，壓不住午後雷陣雨，晴時多雲午後短暫雷陣雨是近期的天氣型態」。

彭啟明也指出，類似的環境可能會維持兩周以上，太平洋高壓勢力都很穩固的盤踞，也有逐漸更強西伸的機會，而要有改變就要等熱帶擾動的發展，這樣典型的夏季環境，很容易有低壓擾動的發展，也就是典型颱風生成的路徑，八月中下旬很有機會有數個颱風發展起來。