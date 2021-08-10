　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夏天的「老大哥」來了！仍壓不住午後雷雨　數個颱風生成時間點曝

▲▼太平洋高壓勢力延伸，各地天氣回穩，但仍有午後雷陣雨。（圖／氣象局）

▲太平洋高壓勢力延伸，各地天氣回穩，但仍有午後雷陣雨。（圖／臉書氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

大範圍的低壓帶遠離台灣，太平洋高壓移動到台灣東方海面，將使各地天氣稍微穩定。中央氣象局表示，各地仍可能出現午後雷陣雨，尤其是大台北地區與各地山區將有較強雨勢。氣象達人彭啟明表示，夏天的老大哥「太平洋高壓」勢力延伸，台灣天氣回穩，但仍壓不住午後雷陣雨，另預計8月下旬有機會有數個颱風生成。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩日中南部天氣稍微不穩定，清晨到上午可能會有零星降雨，若對流雲系離開則又能看見陽光。今日上午東南部已有對流雲系移入陸地，造成屏東恆春半島有瞬間強降雨，時雨量已達50毫米。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日中午過後各地山區、大台北地區將有較多雨勢，且午後雷雨降雨時間可能持續較長。溫度方面則日漸悶熱，大台北地區高溫34度、東半部32度、中南部30到31度，大台北、宜蘭、花東縱谷等地有小範圍高溫。

▲▼太平洋高壓勢力延伸，各地天氣回穩，但仍有午後雷陣雨。（圖／氣象局）

▲午後大台北、各地山區有雷陣雨。（圖／氣象局）

明日天氣與今天類似，台灣仍處於太平洋高壓邊緣，周四到周末中南部清晨到上午都有陣雨，白天有陽光，對流雲系移入則會有雨，至於雨勢大小則須視當時大氣環境與水氣多寡而定。

氣象達人彭啟明表示，「夏天的老大哥太平洋高壓終於來上班了，西南季風連三周主導東亞天氣終於告一段落。但台灣仍在太平洋高壓勢力邊緣，壓不住午後雷陣雨，晴時多雲午後短暫雷陣雨是近期的天氣型態」。

彭啟明也指出，類似的環境可能會維持兩周以上，太平洋高壓勢力都很穩固的盤踞，也有逐漸更強西伸的機會，而要有改變就要等熱帶擾動的發展，這樣典型的夏季環境，很容易有低壓擾動的發展，也就是典型颱風生成的路徑，八月中下旬很有機會有數個颱風發展起來。

ET快訊
割喉殘殺按摩妹「砍17刀幾乎斷頸」！　恐怖外送員今遭起訴
快訊／永和爆不明感染源　侯友宜急喊：這區市民出來擴大篩檢
他存款523萬遭盜領光光　法院認證台銀、郵局有疏失
Paul開夜店「小17歲女大生醉到吐」　帶回家照顧5年後變老
狠男縱火燒死小30歲按摩嫩妹　確定逃死！無期徒刑定讞
遭批「性生活一定很亂」許藍方怒了！　曝性慾如食慾：為何忽視
快訊／北市大直橋「驚見男浮屍」！　輕艇選手急划上岸報警
莫德納、BNT「Delta防護力」誰比較強？　最新研究出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連漲7天！大台北批發菜價「飆至48.7元」　再創今年新高

網傳花蓮8／15將有規模7.7強震　氣象局駁「是假消息」：別再轉傳！

連10天擴大篩檢2431人！嘉義縣10日恢復2級管制　餐飲開放內用

快訊／鄭明典貼1圖示警：又來了！南部朋友請小心

打不到第二劑！恐遇保護力空窗　前台大醫揭「你還能撐多久」

他驚國軍調理包「比CoCo壹番屋好吃」　老鳥嘆：以前都吃過期口糧

夏天的「老大哥」來了！仍壓不住午後雷雨　數個颱風生成時間點曝

疫苗荒9月後可解決？前台大醫給答案　曝BNT到貨關鍵

周子瑜排第二！鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

李智凱搭機「甜曬一張照」　機長認證會幸福！6萬人驚：真的好運

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

超狂！駕駛路上驚見「天外飛仙」 婦人邊騎車邊做瑜伽...網看傻眼

把拔打你怎辦？萌弟塞奶神回應　表情到位愛心爆擊：我愛你餒❤

坤達對決戴資穎「羽球20宮格挑戰」　超強擊球準度她驚：跟我一樣等級！

剛出獄5天！台中男美工刀搶銀行　挾持女行員「想回去坐牢跟30萬」

手殘也會做！自製超夯拉錢蛋糕　「機關簡單、只花1hr」輕鬆又省時

連漲7天！大台北批發菜價「飆至48.7元」　再創今年新高

網傳花蓮8／15將有規模7.7強震　氣象局駁「是假消息」：別再轉傳！

連10天擴大篩檢2431人！嘉義縣10日恢復2級管制　餐飲開放內用

快訊／鄭明典貼1圖示警：又來了！南部朋友請小心

打不到第二劑！恐遇保護力空窗　前台大醫揭「你還能撐多久」

他驚國軍調理包「比CoCo壹番屋好吃」　老鳥嘆：以前都吃過期口糧

夏天的「老大哥」來了！仍壓不住午後雷雨　數個颱風生成時間點曝

疫苗荒9月後可解決？前台大醫給答案　曝BNT到貨關鍵

周子瑜排第二！鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

李智凱搭機「甜曬一張照」　機長認證會幸福！6萬人驚：真的好運

歡唱後陪女同事離開！房仲店長趁機牽手、摟腰討抱　下場曝光

米克斯抱著心愛豬豬「享受剪指甲」　網羨慕讚天使：我家養到恐龍

連漲7天！大台北批發菜價「飆至48.7元」　再創今年新高

2坪房間「想裝吊扇燈」怕壓迫！過來人推這2款：不占空間

林鄭：支持將《反外國制裁法》納基本法　透過本地立法程序實施

裝潢拆一半翻到「磚塊厚」千鈔　老實男愣3秒！網歪樓：有放頭髮嗎

慈濟捐助嘉義縣弱勢戶生活物資　1500份物資已完成發送

游泳池等場館開放　鄭文燦：若未完成防疫指引可能延後

甜瓜曝詹皇「招攬內容」帶奪冠決心入湖人　陣容太老？他笑著回應

驚悚畫面曝！砂石車撞騎士摔水溝不治　駕駛叫同事移車還裝目擊者

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

生活熱門新聞

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

東奧台灣還有1金！他曝28城市為台加油

高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕

鄉民點名「台灣第一美女」是她：無法被超越

郭董歐洲行曝光！　BBQ藏浪漫驚喜

遭許藍方狠批「男人之恥」　童仲彥驚聞她不倫給建議

他：阿中應該有一點點後悔吧？

李洋「真實身高」揭曉！本人幽默回覆了

傳奇刺青師病逝　愛妻模特：全是身上最美的印記

快訊／2縣市大雨！　可能有數個颱風發展時間曝

有利颱風生成時間曝　今起午後防強對流

「立秋」 節氣4生肖運勢旺！

二級延至823！一次看懂7鬆綁1禁止

鬼月忌吃「5食物」！命理師警告「易招陰」

更多熱門

相關新聞

高鐵台中=苗栗　明起單線行駛

高鐵台中=苗栗　明起單線行駛

受到劇烈降雨影響，高鐵苗栗段邊坡滑落，今日午後台中=苗栗路段停駛。高鐵公司表示，明（8）日起，苗栗=台中區間將採單線雙向方式運轉，各車次列車於端點站依原定時刻表發車，部分列車可能延誤，旅客若為重新調整行程需退票，可免收手續費。

雨勢趨緩但沒全停！雨彈續灌3區

雨勢趨緩但沒全停！雨彈續灌3區

米克斯見暴雨嚇定格　轉身想回家

米克斯見暴雨嚇定格　轉身想回家

除濕機標示「每年耗電75度」　民眾卻怨超耗電

除濕機標示「每年耗電75度」　民眾卻怨超耗電

台鐵增停增6千位　加開8班車疏運

台鐵增停增6千位　加開8班車疏運

關鍵字：

下雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

許藍方不倫「鹹濕對話」曝　主動撩人夫：今天一直濕濕

他半夜腹痛！X光驚見「30公分塞爆肛」　醫崩潰：還在動耶

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

他開夜店「小17歲女大生醉到吐」！帶回家5年後變老婆

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

最美性博士爆「3天王級大咖」求愛！

最美博士許藍方爆「吳宗憲追求我」！他親自回嗆

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

台中餐飲業半年倒513家　頭家嘆：「操白粉的心、收白菜的錢」

捲入許藍方不倫風波！　曾國城認了「我們很熟」！

醫：莫德納4周內沒打第二劑！有感染風險

正宮抓包「最美博士」不倫鐵證　許藍方冷回4字讓她氣炸提告

「樓鳳女神」就是她！老司機開群發車享免費砲

天才少年林昀儒榮登奧運閉幕片

更多

最夯影音

更多
梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...

梅西淚灑記者會離開21年老東家　「沒準備好道別」 哭到說不出話...
世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

艾成不捨王瞳道歉「老婆，受委屈了」　婆婆親筆信還原：妻子向丈夫的撒嬌

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

英國人來台「被嫌胖」狂減10KG！　媽媽見女兒消瘦淚崩：別回台灣了

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

楊洋.迪麗熱巴「互咬耳朵」低聲：陷進去了❤　只能帶走一人..他秒答「選擇晶晶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面