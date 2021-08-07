台鐵西線對號車「增停竹南、新烏日站」　增6千位、加開8班車疏運

▲受到大雨影響，台北車站高鐵及台鐵班次皆有延誤情形。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵苗栗路段因邊坡滑落入侵軌道，今日中午12時起苗栗至台中間雙向停駛。交通部台鐵局西部幹線對號列車（太魯閣、普悠瑪列車除外）全部增停竹南站、新烏日站（高鐵台中站），計27列次約6,000座位可供旅客使用。另加開南港=台北=新烏日=彰化間城際列車2列次，彰化=新烏日=豐富(高鐵苗栗站)=竹南間區間快車6列次。

受邊坡滑落事件影響，高鐵公司表示，南下列車自12:00起(825車次)自南港站發車後，僅行駛至苗栗站。旅客若有繼續南下行程，可搭乘接駁巴士至台中站後轉乘高鐵列車。北上列車自12:15(1226車次)左營站發車後，僅行駛至台中站，旅客若有繼續北上行程，可搭乘接駁巴士至苗栗站後轉乘高鐵列車。

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▲高鐵苗栗段邊坡坍方。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台鐵局表示，因應高鐵路線中斷，本日西部幹線對號列車（太魯閣、普悠瑪列車除外）全部增停竹南站、新烏日站（高鐵台中站），計27列次約6,000座位可供旅客使用。

另加開南港=台北=新烏日=彰化間城際列車2列次，彰化=新烏日=豐富(高鐵苗栗站)=竹南間區間快車6列次。旅客可至官網、APP或車站查詢加開班次資訊。