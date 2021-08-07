雨勢趨緩但還沒全停！雨彈續灌「災情最多3地區」　明天仍有暴雨

▲熱帶性低氣壓出海遠離，各地雨勢趨緩。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

記者李宜秦／台北報導

熱帶性低氣壓出海逐漸遠離台灣，目前對流已經稍稍減弱下來，雨勢最強的時間已經過去，但「只是趨緩、並不是雨停」，「高雄、屏東、中南部山區」即刻起至明日上午前仍有較大雨勢，這三地區今日累積雨量可觀，也陸續傳出災情，當地民眾須多加注意。

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▲熱帶低壓與西南氣流夾擊，西半部累積雨量驚人。（圖／氣象局）

氣象粉專天氣風險Weather Risk指出，隨著熱帶低壓向東北遠離，台灣上空的對流已經稍稍減弱下來，可以說雨勢最強的時間已經過去，但只是趨緩、並不是雨停。

而高雄、屏東、中南部山區至明天上午前，仍有較大雨勢發生的機會；其它各地在今天深夜後雨勢會慢慢趨緩、逐漸停止。

天氣風險指出，下周一、二受到強烈西南風影響，台灣附近天氣仍不穩定，中南部在清晨至上午容易有雷陣雨。下周熱帶擾動活動預估也相當活躍，不過就等到下禮拜再說了。

▲氣象局持續發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，今日嘉義以南雨勢最明顯，熱帶低壓在上午10點登陸，接觸陸地中心被破壞、結構重整，下午兩點中心已在台北東方120公里海上，逐漸往東北移動，未來12小時後可能再度增強為輕度颱風，不過增強的期間是逐漸遠離台灣，因此影響也減小。

▲▼明日白天前中南部仍有大雨。（圖／氣象局）

目前西半部持續受到熱帶低壓、西南氣流影響，中部以北有降雨，中南部則有較大雨勢，尤其南部山區時雨量偏大。因為低壓遠離，北台灣在晚上雨勢和緩，中南部則要等到明天白天降雨才會逐漸停歇，但仍會有局部大雨或豪雨發生，且雨量仍多。

而西南氣流強風軸將隨著熱帶低壓逐漸往東移動，隨著西南氣流東移，對台灣影響也會逐漸減少，不過明後天各地天氣仍不是非常穩定，尤其中南部還是會有大雨或豪雨，低窪地區要注意淹水情形，山區則可能有土石坍方。