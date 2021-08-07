高鐵台中=苗栗明起單線行駛！　列車略有延誤「退票免手續費」

▲高鐵今日台中=苗栗路段停駛。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李宜秦／台北報導

受到劇烈降雨影響，高鐵苗栗段邊坡滑落，今日午後台中=苗栗路段停駛。高鐵公司表示，明（8）日起，苗栗=台中區間將採單線雙向方式運轉，各車次列車於端點站依原定時刻表發車，部分列車可能延誤，旅客若為重新調整行程需退票，可免收手續費。

高鐵「災害告警系統」（DWS）於今（7）日上午8:07在苗栗通霄路段測得「入侵告警」訊號，經高鐵公司成立緊急應變中心（EOC），研判係大雨導致邊坡滑動、土石入侵，且後續有擴大之虞，可能進一步影響營運安全，自中午12時起，暫停苗栗-台中雙向運轉，以利即刻進行搶修作業。

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根據最新搶修進度評估，明（8）日起，苗栗=台中區間將採單線雙向方式運轉，各車次列車於端點站依原定時刻表發車，以服務旅客需求。高鐵公司後續將依照維護營運及旅客安全之最高原則，規劃後續營運模式並儘速完成搶修工程。

▲高鐵苗栗段邊坡坍方。（圖／記者黃孟珍翻攝）

高鐵公司表示，採取單線雙向運轉模式期間，由於東線仍將同時進行搶修作業，各車次列車將以注意進行方式，減速通過受影響路段，可能因此造成各車次列車略有延誤，敬請旅客見諒。列車如因運轉調度延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定；旅客若需重新調整行程，而衍生退票需求，則免收手續費。

高鐵公司強調，搭乘今日末班列車抵達苗栗站或台中站的旅客，若再加計接駁時間，可能影響繼續行程旅客之後續列車接駁，高鐵公司將特別安排南下及北上各一班次列車，分別自台中站及苗栗站延後發車，確保順利運送每一位旅客，敬請安心搭乘並提早規劃到站後之交通安排。

高鐵公司表示，今日下午維修人員已積極進入現場展開搶修工程，並會同大地工程專業技師共同作業，期能儘早在確保營運安全無虞之最高原則下，恢復雙向通車。同時，高鐵公司已完成坍塌邊坡上方農路之通行管制，防止附近居民人車誤入坍方區，並於現場設置「前進指揮所」即時監督指揮工程進行，並確保工程安全無虞。