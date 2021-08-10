有沒有打疫苗「Delta病毒量都一樣」！重症醫：差別在「2大關鍵」

國內近來疫情趨緩，但台北市每天仍有新增確診數，不過台北市副市長黃珊珊10日上午於臉書搶先透露，今天台北市確診個案「+0」，但黃珊珊在30分鐘內緊急刪除貼文。一名網友得知消息後，興奮高喊「阿北終於成功清零了！」經過這麼長的努力，終於迎來這一天。但不少網友卻酸，「最後一名還慶祝」。