有沒有打疫苗「Delta病毒量都一樣」！重症醫：差別在「2大關鍵」

▲黃軒醫師表示，打完兩劑疫苗雖無法避免染疫，但可以防止重症、死亡。（圖／記者李毓康攝）
實習記者陳妙津／綜合報導
新冠疫情爆發至今，變種病毒不斷出現，其中尤以Delta變異病毒株最難控制，不僅英美受到重創，連中國大陸近日確診病例也破百，讓不少人懷疑打疫苗到底有沒有用。胸腔暨重症專科醫師、醫學博士黃軒對此表示，不管有沒有打兩劑疫苗，「身上的Delta病毒量都是一樣多的」，但一定要打，主要是可以避免重症、死亡。
黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」PO文指出，「Delta病毒，比去年的原始病毒，會有2.5倍的傳播力，複製力有1260倍」，最基本的防範原則仍是「戴口罩，勤洗手」，且由於Delta病毒的高傳染性，一定要打滿兩劑疫苗，並保持家裡通風良好。
他援引研究報告表示，如果「室內通風不良」，空氣中殘留的懸浮微粒污染物會變得愈來愈濃密，濃度過大就足以構成威脅，在家最好保持窗戶打開，如果家中沒有窗戶，建議打開接收室外空氣或通風口的空調，增加室內外換氣率。
黃軒也指出，有打疫苗和沒打疫苗『Delta病毒量，都是一樣多的』」，但若打滿2劑疫苗的話，可以達成「病毒量快速下降」及「避免重症、避免死亡」兩大關鍵，「為何一定要打疫苗？
只為了救家人，救自己」。
據CNN報導，美國疾病控制及預防中心（CDC）的疫苗突破（Breakthrough Cases）的數據指出，施打過2劑疫苗的民眾超過99.99%就算染疫，也不會變成重症。數據顯示，截至2日，有超過1640萬美國民眾完整接種過2劑疫苗，其中僅不到0.001%（約1507人）死亡，染疫後重症住院率則不到0.005%（約7101人）。
《本文經臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」授權刊登，未經同意請勿拷貝轉載》
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