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黃珊珊爆「北市今+0」興奮跳舞！網開酸：全台最後一名好意思慶祝

▲▼自7月27日起全國新冠肺炎疫情降為二級警戒。台北市批發市場、傳統市場、夜市等一樣禁止內用，僅供外帶，取消身分證尾數分流管制。防疫,破口,採買,人流,採購,設攤,攤販,擺攤,社交距離,榮星攤販集中場,濱江市場外攤,口罩,武漢肺炎,人潮,群聚,上街買菜,青菜水果,蔬果價格,葉菜類,菜價,搶購,防颱物資,攤商,紓困。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友認為，很多縣市都+0好幾天，台北跑最後一名好意思慶祝？（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內近來疫情趨緩，但台北市每天仍有新增確診數，不過台北市副市長黃珊珊10日上午於臉書搶先透露，今天台北市確診個案「+0」，但黃珊珊在30分鐘內緊急刪除貼文。一名網友得知消息後，興奮高喊「阿北終於成功清零了！」經過這麼長的努力，終於迎來這一天。但不少網友卻酸，「最後一名還慶祝」。

黃珊珊10日上午於臉書發文提及，「今天台北市本土確診個案+0，下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了」，她還特別標注自己動態「覺得興奮」，許多網友在底下留言，直呼「太感動了」。不過，黃珊珊該篇PO文已於30分鐘內緊急刪除。

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▲▼黃珊珊在臉書宣布北市本土個案+0。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊在臉書宣布北市本土個案+0。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

有網友在PTT表示，「阿北終於成功清零了！」市府團隊在經過這麼長時間的努力，成功達到清零的目標，「在今天下午2點的記者會看板上，終於不會看到臺北市的名字，感謝團隊們的努力！」

貼文一出，網友留言開酸，「全台最後一名好意思慶祝耶」、「下午再給你校正回歸加幾例」、「很感動，就像運動會最後一名終於抵達終點」、「台南：我已經43天+0」、「」這樣下午還有必要出來開記者會作秀嗎、「桃園也常常+0阿」。此外，也有人指出，只是單日確診+0，不能說是清零，「阿北說，真正清零要連28天都+0」、「 一天而已，不是真的清零」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友回應。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有網友認為這是一件好消息，但防疫依然不能鬆懈，「一天而已不是真的清零，淺藏在社區的沒這麼好清」、「+0真的沒有意義，因為可能明天就又有了」、「這幾天下大雨 出來驗的人當然少」、「沒什麼意義，雙北真的要一起看，兩邊都能連續一週+0才算穩吧」、「連續+0才有意義，不過終於歸零一次是好事」。

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