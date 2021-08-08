逼社工回捐薪資！晚晴怒嗆網友：你的不幸是我們服務的契機

▲高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南召開記者會時，提出證據直指，協會薪資回捐的手法多變，像是契約寫3萬4千元，實領卻是2萬7千元。（資料照／記者吳世龍翻攝）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄市晚晴婦女協會2020年7月間被爆出逼迫社工回捐薪資逾百萬、寄送存證信函惡意解雇社工，引發社工們不滿，甚至有社工因此企圖輕生。高雄市社會局查明認定違法後，裁罰晚晴11萬3500元，且晚晴得返還社工薪資。不料，晚晴粉專停更貼文9個多月，在前天（6日）晚間卻突然PO出454字長文，疑抒發不滿，最後還開嗆網友「你的不幸是我們服務的契機！」貼文一出讓網友相當傻眼。



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晚晴粉專貼文寫道，雖然曾經因著經營的困頓，錯把無奈當布施，也渡過無數的風雨，以為那是共體時艱！不論如何經過這次的切割！該拿回去的，不該拿的人我們也都二話不說都給了，願拿錢的人都心安理得無內疚之心！

晚晴提到，晚晴本就取之於社會，用之於社會，他們未曾對社會大眾募款，甚或對來求助的個案，以往大都也是免費課程服務、免費心理諮商，甚或免費陪伴走過受苦的人生低潮，若有收費，也僅是行政費工作人員加班費！從未以服務行不樂之捐！他們相信行善的是善心人士必有後福！

▲社工談資遣遭逼簽「自願離職切結書」，崩潰欲輕生被送醫後，出院立刻收到協會的存證信函。（資料照／記者吳世龍翻攝）

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然而面對先前爆出的社工回捐事件，晚晴表示，該事件讓他們看見人性，也看見無知的人，自詡為替天行道的正義人士以及自認為可替代法官？上帝？可以君臨天下揮刀大砍30年來無私無悔為弱勢婦女、家庭付出的晚晴。他們知道這一路走來是有瑕疵，也欠缺正確認知，所以事件至今，晚晴仍檢討，也藉著上天給他們的恩惠，因著疫情停下腳步，重整方向再出發！

不過，晚晴在解釋事件、抒發心聲後，竟開嗆「自此以後，若再有無知之人，藉著已經圓滿的就事件來找碴，我送你免費離婚諮詢優惠祝福你！因為因果輪迴是必然！我相信這沒有偶然！從今天起，將更加努力，每天以加強讓因果輪迴更實現的念力加強送給無知的鄉民！我們無時無刻等待你來求助！一直一直等你上門喔！你的不幸是我我們服務的契機！等你喔！祝福你」。

由於事件爆發後，晚晴已停更粉專文9個多月，不料如今再度發文竟砲火猛烈，讓許多網友看完感到相當傻眼。

▼晚晴6日晚間PO文抒發不滿。（圖／翻攝晚晴婦女協會臉書）

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