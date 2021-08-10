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龍鳳胎前後相差88天出生！台大醫曝接生過程：哥哥胎盤早已經腐爛

▲桃園市趙姓男子育有一對雙胞胎幼兒，去年1月在平鎮區向某幼兒園註冊就讀，但僅繳費1人卻輪流就學被園方提告詐欺。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲金門一位母親生下龍鳳胎，2胎出生間隔88天。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台大醫院婦產科醫師施景中去年接生一對龍鳳胎，不過兄妹倆出生時間卻相隔88天，破了雙活產的世界紀錄，這位媽媽為了保住孩子，在床上躺了100多天，讓施景中相當敬佩，「是什麼可以支持讓她這樣撐過來？除了她先生的貼心照護，大概就是她初為人母的毅力吧」。

施景中昨（9）日在臉書發文表示，他收到當時生下龍鳳胎的媽媽來信指出，孩子們已經1歲多，健康狀況良好，讓他回憶起去年該孕婦在20週左右就住院安胎，「這孕婦求子之路艱辛，記得每次懷孕都是到20週附近就流產，轉到我這時，還是雙胞胎，早產比例更高」。

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施景中提到，第一個寶寶（哥哥）24週時就出生，「我想說冒險幫她拼一拼，於是把這寶寶殘留的臍帶修短，藏回子宮裡，多撐一天是一天。沒想到，她渡過了自體免疫抗體攻擊，躲過破水引起感染的風險，撐過了安胎藥引起的合併症，這一撐，就撐到36週多了，同胞妹妹順利誕生」，「仔細一看，屬於哥哥的那個胎盤，早已經腐爛了」。

施景中提到，哥哥剛出生時，只有巴掌大小，現在已經長到比妹妹高一公分，更回憶起當時該名孕婦的辛勞，「從20週一路躺到36週多，這當中她的整個生活天地就是我們產房的8-2床，吃喝拉撒都在那裡過了，連坐起來都沒試過」，對比現在難耐疫情限制的民眾，「你辦得到嗎？一共100多天在床上動彈不得。是什麼可以支持讓她這樣這樣撐過來？除了她先生的貼心照護，大概就是她初為人母的毅力吧，只要兒女好，自己怎樣都沒關係」。

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