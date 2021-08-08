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命理師曝「鬼月10大禁忌」！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋內

▲月亮,滿月,月圓,中秋節,鬼故事。（圖／翻攝自pixabay）

▲8/8為農曆七月第一天，命理師列舉各項要留心的禁忌。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／命理師湯鎮瑋

農曆七月護身護宅之道

在民間習俗中，農曆七月又稱為鬼月，農曆七月初一，俗稱的鬼門開。進入農曆七月的鬼月之後，人心惶惶，大家開始繪聲繪影，有許多傳說故事紛紛出現，甚至產生諸多的禁忌，每逢鬼月家中長輩也會在此時告誡諸事不宜或提醒相關禁忌。阿湯哥公開護宅和護身祕法，先列舉各項須留心的禁忌，再輔以護身和護宅方法，不論相信鬼月與否，至少了解禁忌，有助於趨吉避凶、闔家平安順遂！

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居家禁忌

1.不可室內撐傘
相傳雨傘容易招陰，因為鬼魂不見天光，會躲在傘中，易引鬼魂入室，且傘與「散」為諧音，在家撐傘代表運勢不佳易散財、家人分散之意，因此許多人不喜歡這不好的聯想，較忌諱在屋內撐傘。

2.不在窗戶邊或床頭掛風鈴
有一說法是風鈴的鈴鐺聲會吸引到不同空間的眾生，而將風鈴掛在窗戶邊會招來不同空間的眾生進入屋內，而避免掛在床頭是人在睡覺時，精神較不清晰，還是放鬆的狀態，有時尚未完全清醒時，容易因聲響而受到驚嚇。

3.避免晚上曬衣服
據傳鬼魂喜歡依附在陰涼處或物品上，當太陽下山之後，將溼衣服晾在外面，容易吸引鬼魂依附，收拾衣物時會順勢將依附的鬼魂帶進屋內。

可怕的室內外曬衣問題！（圖／記者吳杰澄攝）

▲太陽下山後盡量別曬衣服，據傳鬼魂喜歡依附在陰涼處或物品上。（示意圖／記者吳杰澄攝）

旅遊禁忌

4.不去夜遊、不走夜路、不去墓園遊蕩
鬼月期間盡量避免夜間活動，因太陽下山後陽氣較弱，精神比起上午較虛弱疲憊，若本身體質較敏感或時運較低者，容易撞邪或被靈體干擾。

5.不去海（河）邊、傍晚5點之後不到山區
農曆七月剛好是暑假期間，有許多學生會到海邊、河邊戲水，而鬼門開後相傳會有水鬼在抓交替，故長輩都會耳提面命避免去戲水，尤其海水、河水的漲退潮變化大，不諳水性容易溺水，發生危險。傍晚後不到山區是因為晚上陰氣較重，而且晚間視線較差，加上樹影幢幢，容易受到驚嚇或發生意外。

6.不去進香和廟裡拜拜
有一說法是鬼門開後，很多鬼魂會聚集在廟宇附近，廟裡附近磁場較混亂，運勢較差或身體較虛弱者容易卡到陰。

▲原PO對鄰居說，「現在是鬼月欸，妳都不會怕嗎？」（圖／達志／示意圖）

▲鬼月也要避免夜遊、少去海邊河邊。（達志／示意圖）

交通和搬遷禁忌

7.避免買房買車
有不少人忌諱在鬼月時買賣房屋或車子，擔心買到不乾淨的鬼屋，買車擔心易發生事故或有不吉利之事，農曆七月入宅、買新車須低調，因為農曆七月不宜大肆慶祝。

其他禁忌

8.半夜不敲敲打打或吹口哨
相傳在晚上吹口哨或是笛子，會讓好兄弟聽到且會以為是有人在呼喚祂。而半夜敲敲打打亦為相同的道理，若在深夜裡不停地敲碗，會吸引來許多好兄弟聚集。

9.筷子插在碗上
在民間習俗中會將要祭拜好兄弟的供品上插上香，而將筷子直立插在飯碗的中央，此樣子會讓好兄弟誤以為那是要獻給祂的供品，會招來好兄弟共食、分享食物，因此避免將筷子插在碗上。

10.晚上不亂拍照
在農曆七月的晚上不要隨意亂拍照，容易會拍到靈異照片，發現鬼入鏡，而相傳拍到鬼入鏡的照片會帶來厄運。

▲▼中元普渡。（圖／ETtoday資料照）

▲將筷子直立插碗中，會讓好兄弟誤以為你要和祂共享。（示意圖／ETtoday資料照）

護身祕法

寧可信其有，不可信其無，瞭解了以上提到的禁忌之後，在這眾說紛紜的禁忌中，還有一些體質較敏感的人，容易接觸到不同空間的眾生，又或者是體質較特殊，能和不同空間的眾生相應，具有通靈體質的人，甚至是本身運勢較差、負能量較多者也容易吸引到其他空間的無形眾生。

想要不受不同空間磁場影響，可以在日常生活中使用具有除穢、淨化的陽性植物，因陽性植物喜好陽光，經過充足日照而生長，能具有除穢、避邪等作用。

除穢艾草

又稱作艾葉、艾、艾蓬、甜艾、香艾、冰臺、艾蒿、灸草，是一種多年生草本植物，艾草具有濃烈的特殊味道，在台灣民間習俗中會在端午節這天將其懸掛在大門口避邪，也能化解障礙，達到改運除煞的作用。艾草有各種功效，也會用在針灸或薰香，將艾草用於薰香除了可驅趕蚊蟲，若是家中嬰兒常會哭鬧不停或是晚上不好睡、易受驚嚇，都可以用艾草薰香淨化家中磁場。另外，體質較敏感者前往醫院或磁場較不好的空間，或夜歸走暗路、旅遊外宿，回家之後都可用艾草薰香淨化磁場。

招財檀香

生長條件嚴苛且極為緩慢，要數十年才能成材的檀香樹，故極其珍貴。檀香是取自檀香樹的木質芯材所製成的原態香料，檀香有香料之王、綠色黃金的美稱，也是佛教的重要香材之一，亦稱「旃檀」，檀香香氣芳香濃郁，且香氣留香持久，能使人平衡情緒、穩定心性，還有放鬆的功效。

此外，也具有招財的效用，化穢氣為祥瑞富貴之氣，且檀香為天然植物製成，不會傷害人體，可以每天薰香，具有安神驅邪之效，使居家環境營造良好的磁場，自然人在此環境會感到舒適靜心，亦不會有邪氣入侵，居家平安。

午時水

在農曆五月初五端午節這一天，可在陽氣最鼎盛的中午11點至下午1點去接水，所取得的水稱為「午時水」或「陽水」。飲用午時水能夠袪除邪氣和病氣。此外，可以用被視為有驅邪、避陰作用的護身植物―艾草，將艾草加上陰陽午時水（冷水熱水各半），家中成員可用艾草加上陰陽午時水沐浴或擦拭臉，將穢氣衰運一一掃除，擁有嶄新的面貌，迎接好運到來！

阿湯哥貼心小叮嚀

若能使用具有以上三種成分的沐浴乳或洗滌用品，可以在農曆七月，形成良好的保護結界，因艾草是天然草本，有改運除煞作用，能讓人去除衰運；檀香成分能夠安定使用者的心神，轉煞為財，加上午時水具有強大的陽氣能量，除穢避邪，守護元神。這些成分能夠建立強大防護網，守護好磁場能量，讓不好的磁場無法侵入，厄運病痛遠離，富貴好運自然來。

護宅祕法

四大方位有各自所代表的五行，能利用充沛的能量去打造圓滿的磁場氛圍，當四大方位的能量聚足，並將居家方位布置得宜，方位和所代表五行相生相成，凝聚強大正氣，形成圓滿的好運磁場，一些穢氣不得進入。

先準備綠、白、紅、藍四個顏色的杯子和適量的粗鹽。粗鹽在命理上具有淨化開運的作用，還能驅除不祥的避邪功能。分別在四個杯子內裝入八分滿的粗鹽，將綠色、白色、紅色和藍色的杯子放置在屋子的四個角落，東方屬木，放置綠色杯子或鹽；西方屬金，放置白色杯子或鹽；南方屬木火，放置紅色杯子或鹽；北方屬水，放置藍色杯子或鹽，形成能量結界，化解影響家運的外煞及不良磁場。穢氣壞運排除在家門外，讓家中的好運磁場能生生不息！

本文經授權轉自：湯鎮瑋老師

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