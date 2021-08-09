環保局媒合傳統商店設回收站　雲林資源回收效能月增189公斤

▲雲林縣環保局加強資源回收量能，今年再增6間雜貨店及4家檳榔攤，讓資源回收加強融入民眾生活，月資源回收量大增189公斤。 （圖／雲林縣環保局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環保局加強資源回收量能，2020年開始媒合鄉間傳統雜貨店，包括西螺、莿桐、林內、古坑、大埤、土庫、口湖、東勢、元長等鄉鎮業者設置資收設施，並於環保局電動車充電站設1處定點式電池回收站。今年再增6間雜貨店及4家檳榔攤，讓資源回收加強融入民眾生活，月資源回收量大增189公斤。

雲林縣環保局以「垃圾減量、資收增量、環境滿分」為目標，環保局副局長黃富義指出，環保要到位，必須從源頭落實，如過果一開始就沒有做好資源回收分類，廚餘也未另外丟置，當垃圾送至ZWS零廢棄資源化系統時，會產生2次發酵問題，造成燃料棒製程的困擾。

▲回收站設施由環保局提供回收桶或網袋予商家，讓民眾順手分類為一般垃圾或回收物品，平均每站每月約有20斤資收量，成效不錯。（圖／雲林縣環保局提供）

副局長黃富義表示，清潔人員收運垃圾後，在處理末端常遇到家庭或商店將玻璃瓶罐丟棄在一般垃圾中，其實垃圾包丟進垃圾車後會被壓碎，原本可以回收的玻璃瓶罐要再回收就很困難。因此，去年開始媒合鄉間傳統雜貨店，包括西螺、莿桐、林內、古坑、大埤、土庫、口湖、東勢、元長等鄉鎮業者設置資收設施，並於環保局電動車充電站設1處定點式電池回收站。

環保局表示，回收站設施由環保局提供回收桶或網袋予商家，讓民眾順手分類為一般垃圾或回收物品，平均每站每月約有20斤資收量，成效不錯，今年再增二崙、西螺、林內、虎尾、斗南等鄉鎮共10處資收點，普及民眾適應隨手做資收的習慣，今年上半年全縣回收率從51％升至52.49％，月資源回收量增加189公斤。

▲雲林縣環保局普及民眾適應隨手做資收的習慣，今年上半年全縣回收率從51％升至52.49％，月資源回收量增加189公斤。 （圖／雲林縣環保局提供）



►Her今天推出「PUMA夏季機能服超值組」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►【專家建言】河川防洪設計標準應提高 中央管的河川應由中央搶險

►大貨車對決超硬鐵牛！路面爛泥打滑衝對向 他夾困1hr才獲救

►豬舍變大房子圓夢了！鄭小妹穿紅裙開心入厝 阿嬤淚謝：不用再趕蛇

►西螺福興宮封鐘鼓迎慈悲月 中元普度「線上贊普」避群聚