高職姐畢業「開檳榔攤」　收入曝光！OL超錯愕：我幹嘛唸書

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前得知，有位認識的姐姐和朋友合開檳榔攤，扣掉營業成本，每個月收入可達4-5萬；反觀自己，學歷明明比對方高，卻只當個領低薪的員工，讓她不禁猶豫，「是否該創業？」而這番話也引起討論。

女網友在Dcard談到，一個認識的姐姐高職畢業，最近和朋友合資開檳榔攤，不過穿著正常，並非走清涼風，「聽說扣掉成本、店租、水電費，平均1個月可領4-5萬元。」

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對比之下，她大學畢業卻只領3萬多的薪水，「最近總是懷疑自己，幹嘛唸書呢？是不是自己創業比較好？這樣也不用聽老闆使喚了。」

▲那位姐姐月收落在4-5萬。（圖／記者黃克翔攝）

對此，網友們紛紛回應，「不一定那麼好賺吧，回家路線會經過一間檳榔攤，做不到1年就經營不善倒了」、「開下去啊！萬一倒了就再出去找工作，成功就恭喜妳」、「別想太多啦，檳榔攤月入10萬？妳知道生意要多好嗎？要有多少固定客源嗎？更別說要有一些背景，不要只看成功的，看看失敗的有多少，成功如果可以複製，大家都不用努力了，緣份才是最重要的」、「創業高風險高報酬啊，但創業成功肯定不是那麼容易，覺得成功案例很多，是因為失敗的幾乎不會出來講」。

另外，不少人心有戚戚焉，舉出周邊例子說道「想到我家旁的檳榔攤，開到變連鎖的，老闆巡店不是開米漿，就是保時捷」、「我同事離職開早餐店，扣掉員工薪水月淨賺30多萬；另外一個在健身房認識的業務，離職去夜市開蔥油餅、飲料店、租西門町娃娃機台，生意最好月淨賺50多萬，已經買豪車和房子了。有時候真的也會有衝動，想跟他們一樣創業闖一闖，但是房貸在身不敢隨便辭職」。