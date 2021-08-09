蘇貞昌稱發現金民眾會存起來　李彥秀批：標準貴族心態！

▲振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊產業，行政院長蘇貞昌稱若發放現金，民眾會把錢存起來，無法達到振興效果，因此規劃發放振興五倍券，對此，國民黨副秘書長李彥秀表示，蘇貞昌的說法是把其他發放現金的國家當成笨蛋，「連民進黨內都雜音不斷了，蘇貞昌還要活在平行時空，無視人民的苦難嗎？」

對於振興券效用，李彥秀9日在臉書發文表示，中研院的研究，審計部的報告，紛紛提醒蘇貞昌，去年的三倍券效應只貢獻了經濟成長的零頭。蘇貞昌還在自顧自的說三倍券好棒棒，「一再宣稱直接發現金人民會存起來，是把其他發放現金的國家當成笨蛋，現在生吃都不夠了，還想著曝乾？」

李彥秀指出，民進黨的執政越來越缺乏常民的思考，蔡政府現在要推的五倍券，更是完全站在大財團、電商的角度考量，而不是站在小商家的立場思考，最終得利的還是那些有辦法，通路夠大的行號與公司，「蘇貞昌就是標準的貴族心態，院長或許不愁吃穿，但不能假設所有人跟他一樣！」

對於前瞻計畫，李彥秀也指出，前幾日，中南部受到豪大雨的侵襲，農損嚴重、道路損壞、橋樑被沖毀，人民生命財產都受到極大的威脅，蘇貞昌繼續矇著眼睛說，如果沒有前瞻水資源計畫，災害會更嚴重，「前瞻計畫親水觀光效益大於治水，蘇貞昌根本搞不清楚狀況。」

對於振興券，行政院發言人羅秉成表示，行政院會議大概確定了「振興五倍券」的大方向，已規劃朝去年三倍券的模式，餐飲、夜市、百貨、零售、觀光、旅宿、藝文展演行業，方向就是朝向批發業者、零售業者與餐飲業者為大宗，可說是全面適用，而例外排除，不少綠委指出，今年的振興券應像去年三倍券一樣排除反向獲利的電商平台。

據了解，為照顧中低收入戶等弱勢民眾，政院規劃1000元現金直接撥到戶頭，估計全台有109萬人免費領五倍券。紓困部分，行政院則推動紓困5.0方案。